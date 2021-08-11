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  • Витория: «Спартак» контролировал игру «Бенфики». Теперь будет больше времени для подготовки к матчам РПЛ»

Витория: «Спартак» контролировал игру «Бенфики». Теперь будет больше времени для подготовки к матчам РПЛ»

11 августа 2021, 13:07
28

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался после вылета из Лиги чемпионов от «Бенфики». Москвичи уступили в обоих матчах.

«У многих игроков «Спартака» нет опыта проводить матчи в таком плотном графике – через два дня на третий. Мы контролировали игру «Бенфики», ее фланги, но не хватило агрессии. Нам нужна стабильность, ребята должны чувствовать себя коллективом. Забей мы сегодня гол, мы могли бы еще больше прибавить в агрессии. Мы здорово играли в обороне, старались показать скорость в атаке.

Нам нужно вернуться в чемпионат России. Будет три матча, к ним будет больше времени для подготовки», – сказал португалец.

  • В РПЛ «Спартак» идет 11-м.
  • Следующий соперник – «Урал».
  • Витория планирует встретиться с руководством.

Витория – после вылета из Лиги чемпионов: «Спартаку» надо забыть эти игры и бороться в РПЛ и ЛЕ»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Бенфика Спартак Витория Руй
Комментарии (28)
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oyabun
1628677272
"..Мы здорово играли в обороне, старались показать скорость в атаке". - В каждом предложении всё наоборот. И в обороне играли плохо и никаких скоростей в атаке. В основном всё поперек поля и назад вратарю.
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1628677671
Вспомнился фильм Любовь и голуби. Когда там дед рассказывает, что его бабка умерла, и она потом приходит, а он говорит что мол сон рассказывал. Походу и Витория тоже сон рассказывает как Спартак контролировал игру. Там в первом тайме только чудом 3-4 мяча не пропустили, а в атаке так и намёка на опасность не было.
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Solist345345
1628678858
Опять мы смотрели разные матчи.
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Старикан
1628679445
Что-то меня начинает очень сильно раздражать этот "специалист"... Лучше бы не раскрывал свой рот...
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Валерий2705
1628683881
Ахахаха. А потешный малый этот Руй. Тотальный контроль с общим счетом 0:4))
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NewLife
1628685722
Я думаю слова Руя можно понимать так: мы могли пропустить пяток, но пропустили всего два, так как оборона не дала португальцам замандярить больше.
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SLADE2019
1628685786
Одно неплохо, этот парень (португальский тренер) еще не раз нас веселить будет.
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KOLBIS
1628686181
Теперь будет больше времени для подготовки к матчам РПЛ...Отмазка наглухо)))...
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алдан2014
1628686321
От одного пиджака,что то подобное уже слышали.
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vladimir-7
1628687655
Руй со своим штабом и 11 контролерами спартака наблюдали за игрой Бенфики и после очередного ей проигрыша поблагодарили Бенфику за показательные, с их стороны, две португальские тренировки.
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