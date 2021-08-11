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    Витория: «Спартак» контролировал игру «Бенфики». Теперь будет больше времени для подготовки к матчам РПЛ»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался после вылета из Лиги чемпионов от «Бенфики». Москвичи уступили в обоих матчах.

    «У многих игроков «Спартака» нет опыта проводить матчи в таком плотном графике – через два дня на третий. Мы контролировали игру «Бенфики», ее фланги, но не хватило агрессии. Нам нужна стабильность, ребята должны чувствовать себя коллективом. Забей мы сегодня гол, мы могли бы еще больше прибавить в агрессии. Мы здорово играли в обороне, старались показать скорость в атаке.

    Нам нужно вернуться в чемпионат России. Будет три матча, к ним будет больше времени для подготовки», – сказал португалец.

    • В РПЛ «Спартак» идет 11-м.
    • Следующий соперник – «Урал».
    • Витория планирует встретиться с руководством.

    Витория – после вылета из Лиги чемпионов: «Спартаку» надо забыть эти игры и бороться в РПЛ и ЛЕ»

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:07
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3350

      neim 38 минут назад

      Я говорил уже, что этот болтун по чище Газизова будет ))).

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      Рейтинг: +6885

      Старикан 1 час назад

      Что-то меня начинает очень сильно раздражать этот "специалист"... Лучше бы не раскрывал свой рот...

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      Рейтинг: +205

      Solist345345 1 час назад

      Опять мы смотрели разные матчи.

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      Рейтинг: +1949

      Play 1 час назад

      Вспомнился фильм Любовь и голуби. Когда там дед рассказывает, что его бабка умерла, и она потом приходит, а он говорит что мол сон рассказывал. Походу и Витория тоже сон рассказывает как Спартак контролировал игру. Там в первом тайме только чудом 3-4 мяча не пропустили, а в атаке так и намёка на опасность не было.

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      Рейтинг: +28898

      oyabun 1 час назад

      "..Мы здорово играли в обороне, старались показать скорость в атаке". - В каждом предложении всё наоборот. И в обороне играли плохо и никаких скоростей в атаке. В основном всё поперек поля и назад вратарю.

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      Рейтинг: +792

      ab15488 > oyabun 1 час назад

      ага, королевство кривых зеркал какое то.

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      Рейтинг: +1306

      22 raza chemp > oyabun 47 минут назад

      Один удар в створ от бенфики это что плохо?

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