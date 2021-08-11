Витория: «Спартак» контролировал игру «Бенфики». Теперь будет больше времени для подготовки к матчам РПЛ»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался после вылета из Лиги чемпионов от «Бенфики». Москвичи уступили в обоих матчах.

«У многих игроков «Спартака» нет опыта проводить матчи в таком плотном графике – через два дня на третий. Мы контролировали игру «Бенфики», ее фланги, но не хватило агрессии. Нам нужна стабильность, ребята должны чувствовать себя коллективом. Забей мы сегодня гол, мы могли бы еще больше прибавить в агрессии. Мы здорово играли в обороне, старались показать скорость в атаке.

Нам нужно вернуться в чемпионат России. Будет три матча, к ним будет больше времени для подготовки», – сказал португалец.

В РПЛ «Спартак» идет 11-м.

Следующий соперник – «Урал».

Витория планирует встретиться с руководством.

Витория – после вылета из Лиги чемпионов: «Спартаку» надо забыть эти игры и бороться в РПЛ и ЛЕ»