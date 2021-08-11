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  • «Спартак» – после вылета из Лиги чемпионов: «Концентрируемся на успешном выступлении в других турнирах»

«Спартак» – после вылета из Лиги чемпионов: «Концентрируемся на успешном выступлении в других турнирах»

11 августа 2021, 13:27
16

Пресс-служба «Спартака» выложила пост после вылета из Лиги чемпионов от «Бенфики». Россияне уступили в обоих встречах.

«Тяжелый исход противостояния с «Бенфикой». Впереди долгий сезон. Концентрируемся на успешном выступлении в других турнирах», – написал «Спартак».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Витория: «Спартак» контролировал игру «Бенфики». Теперь будет больше времени для подготовки к матчам РПЛ»

Витория – после вылета из Лиги чемпионов: «Спартаку» надо забыть эти игры и бороться в РПЛ и ЛЕ»

Источник: твиттер «Спартака»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Бенфика Спартак
Комментарии (16)
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qawzsexdr
1628682229
Пост был заготовлен, до начала 2матчевого противостояния
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oyabun
1628684153
Ничуть не удивлюсь, если в игре с Уралом увидим результат подобный игре с НН. Игроки просто не хотят выкладываться на поле, а Руй запросто снова может удивить очередным экспериментальным составом - выйдут играть Кутепов, Мелкадзе, Мирзов, Ломовицкий и Литвинов. А в нападении снова будет грустно гулять сам по себе Соболев. Ларссон опять бестолково будет изображать 10-ку, на месте которой его эффективность равна нулю.
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NewLife
1628684915
...."в обоих встречах." - грамотеи спартаковские.
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Persona_non_Grata
1628696588
Это да - концентрация прежде всего ))
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Mister_Tomsk
1628700014
вас щас если урал хлопнет, то пля буду будите спирать на судейство))))))))))
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Alex Y
1628706993
А в ЛЕ если ,что в конференцию вылетают?
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general.lizyukov
1628709978
Очередной кубок париматч?
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zigbert
1628753414
Ничего другого больше не остается. Надо забыть о неудачах и отдавать все силы на улучшении результатов, потенциал у Спартака есть.
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Иван Петров 1986
1628757629
Вот как бы Урал пройти, а уж там - то развернетесь.
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вальтер79
1628766289
особенно в кубке пари матч вот там вы действительно чемпионы)))))))
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