«Спартак» – после вылета из Лиги чемпионов: «Концентрируемся на успешном выступлении в других турнирах»

Пресс-служба «Спартака» выложила пост после вылета из Лиги чемпионов от «Бенфики». Россияне уступили в обоих встречах.

«Тяжелый исход противостояния с «Бенфикой». Впереди долгий сезон. Концентрируемся на успешном выступлении в других турнирах», – написал «Спартак».

В РПЛ «Спартак» идет 11-м.

Следующий соперник – «Урал».

Главный тренер Руй Витория планирует встретиться с руководством.

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