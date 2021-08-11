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    «Спартак» – после вылета из Лиги чемпионов: «Концентрируемся на успешном выступлении в других турнирах»

    Пресс-служба «Спартака» выложила пост после вылета из Лиги чемпионов от «Бенфики». Россияне уступили в обоих встречах.

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    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 13:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +685

      qawzsexdr 18 минут назад

      Пост был заготовлен, до начала 2матчевого противостояния

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