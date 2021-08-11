«Спартак» – после вылета из Лиги чемпионов: «Концентрируемся на успешном выступлении в других турнирах»

Пост был заготовлен, до начала 2матчевого противостояния
Пресс-служба «Спартака» выложила пост после вылета из Лиги чемпионов от «Бенфики». Россияне уступили в обоих встречах.
«Тяжелый исход противостояния с «Бенфикой». Впереди долгий сезон. Концентрируемся на успешном выступлении в других турнирах», – написал «Спартак».
- В РПЛ «Спартак» идет 11-м.
- Следующий соперник – «Урал».
- Главный тренер Руй Витория планирует встретиться с руководством.
Тяжелый исход противостояния с «Бенфикой». Впереди долгий сезон. Концентрируемся на успешном выступлении в других турнирах.#БенфикаСпартак pic.twitter.com/Zh95Kmtrha— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 11, 2021
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