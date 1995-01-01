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    ФНЛ. «Спартак-2» и «Краснодар-2» голов не забили, «Ротор» сыграл вничью с «Текстильщиком» и другие результаты

    Стартовал очередной сезон ФНЛ. Аутсайдер прошлой кампании РПЛ «Ротор» не смог дома победить «Текстильщик» своего бывшего тренера Сергея Павлова.

    «Спартак-2» и «Краснодар-2» сильнейшего не выявили. «СКА-Хабаровск» Сергея Юрана обыграл «Акрон».

    Первенство ФНЛ. 1-й тур

    Акрон (Тольятти) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Караев, 33; 0:2 – Караев, 44; 1:2 – Бабаев, 88.

    КАМАЗ (Набережные Челны) – Алания (Владикавказ) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Тесленко, 83; 1:1 – Морозов, 90+3 (в свои ворота).

    Оренбург – Волгарь (Астрахань) – 4:0 (4:0)

    Голы: 1:0 – Эктов, 8; 2:0 – Миронов, 18; 3:0 – Капленко, 32; 4:0 – Миронов, 36.

    Нефтехимик (Нижнекамск) – Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Потапов, 34.

    Спартак-2 (Москва) – Краснодар-2 (Краснодар) – 0:0

    Удаления: нет – Апеков, 68 (вторая ж.к.).

    Факел (Воронеж) – Балтика (Калининград) – 3:3 (2:0)

    Голы: 1:0 – Акбашев, 32; 2:0 – Акбашев, 39; 2:1 – Казаев, 59; 3:1 – Максимов, 61; 3:2 – Казаев, 68; 3:3 – Маркович, 89 (с пенальти).

    Велес (Москва) – Енисей (Красноярск) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Кичин, 33 (в свои ворота).

    Удаления: Джикия, 80 (вторая ж.к.) – Сухомлинов, 90+5.

    Ротор (Волгоград) – Текстильщик (Иваново) – 0:0

    Удаления: нет – Шведюк, 88 (вторая ж.к.).

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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