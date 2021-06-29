Талалаев: «Туре – давняя мечта штаба «Ахмата». У нас в Чечне развивается футбол»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев раскрыл важность нахождения в тренерском штабе Яя Туре. Грозненцы мечтали о таком тренере.

«Яя Туре – давняя мечта нашего тренерского штаба. Первый разговор вели с его представителем, когда он только закончил карьеру. Но тогда это было слишком опасно – понимали, что возьмем тренера, но потом все время будем искать для него возможность выйти на поле. Отказались от этого в «Тамбове», а потом в «Химках». Для чего использовать людей такого уровня? Во-первых, для клубов, которые ставят серьезные задачи, но пока еще не выходили на самый высокий уровень. Это эфемерное состояние «выиграть что-то серьезное» может быть на словах, а люди, которые прошли через это, и поднимали над головой кубки, могут привнести понимание – как это достигается.

Мы не скрываем, что нашему тренерскому штабу не хватает этого баланса. Часто сталкиваемся с тем, что у команды после хороших промежутков наступает провал. Две-три игры футболисты эмоционально выхолощены, а потом это сказывается на концовке. Одна из главных задач приглашения Туре – практически привнести уверенность и сбалансированность в течение всего сезона. Второй момент – авторитет личности. В Грозном у нас своеобразная культура: молодые футболисты редко что воспринимают на веру. Очень много приходится объяснять целесообразность той или иной работы. Поэтому важно мнение человека, который через все это прошел, и спокойно расскажет почему у Мануэля Пелегрини или Хосепа Гвардиолы было много работы без мяча, много тактической работы (не на поле). Плюс покажет это на личных примерах, а также добавит тонких вещей – персонально, по позициям.

Третий момент – мы становимся более открытым клубом. Показываем, что у нас в Чечне развивается футбол. Это также помощь в переговорах с иностранными футболистами – личность Туре и тот фактор, что он говорит на четырех языках. Если он приехал в Грозный, значит не возникнет вопросов по жизнедеятельности и уровню безопасности у других футболистов», – сказал Талалаев.

«Ахмат» объявил о заключении контракта с ивуарийцем 14 июня.

Контракт Туре с клубом рассчитан на год.

В сезоне-2020/21 чеченская команда финишировала в РПЛ на 11-м месте.

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