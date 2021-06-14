Талалаев – о Яя Туре в «Ахмате»: «Фигура такого масштаба может дать толчок для развития молодых игроков»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о приглашении Яя Туре в тренерский штаб грозненского клуба.

«Идея возникла давно. Мы его еще хотели в «Химки» пригласить – фигуру с таким именем. Просто возможности не было. Сейчас появилась. Нашим футболистам не хватает концентрации, желания выиграть трофей, умения не давать себе поблажек. Немного раскачивается у нас команда по результатам.

Одно из средств достижения целей – присутствие в команде человека, который держал в руках большие трофеи, играл в хороших чемпионатах и клубах.

Я озвучил эту идею давно, что фигура такого масштаба может дать толчок развитию футбольной составляющей – не только в медиа. Для молодых футболистов очень важен авторитет игрока: он может подсказать, например, как поставить корпус, еще что-то. Тогда игроки легче усваивают.

Мы договорились с Яя Туре, что это должна быть практическая работа непосредственно на поле. Думаю, что мы будем полностью использовать тот ресурс, который Яя может нам дать.

Можно ли научить профессионализму? Это то, чего нам не хватает сейчас. Баланса, умения профессионально держать напряжение, которое сопровождает футболистов по ходу чемпионата… Поэтому мы прибегаем к людям, которые поиграли в больших командах и чемпионатах», – сказал Талалаев.