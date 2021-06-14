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  • Талалаев – о Яя Туре в «Ахмате»: «Фигура такого масштаба может дать толчок для развития молодых игроков»

Талалаев – о Яя Туре в «Ахмате»: «Фигура такого масштаба может дать толчок для развития молодых игроков»

14 июня 2021, 16:57
8

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о приглашении Яя Туре в тренерский штаб грозненского клуба.

«Идея возникла давно. Мы его еще хотели в «Химки» пригласить – фигуру с таким именем. Просто возможности не было. Сейчас появилась. Нашим футболистам не хватает концентрации, желания выиграть трофей, умения не давать себе поблажек. Немного раскачивается у нас команда по результатам.

Одно из средств достижения целей – присутствие в команде человека, который держал в руках большие трофеи, играл в хороших чемпионатах и клубах.

Я озвучил эту идею давно, что фигура такого масштаба может дать толчок развитию футбольной составляющей – не только в медиа. Для молодых футболистов очень важен авторитет игрока: он может подсказать, например, как поставить корпус, еще что-то. Тогда игроки легче усваивают.

Мы договорились с Яя Туре, что это должна быть практическая работа непосредственно на поле. Думаю, что мы будем полностью использовать тот ресурс, который Яя может нам дать.

Можно ли научить профессионализму? Это то, чего нам не хватает сейчас. Баланса, умения профессионально держать напряжение, которое сопровождает футболистов по ходу чемпионата… Поэтому мы прибегаем к людям, которые поиграли в больших командах и чемпионатах», – сказал Талалаев.

Источник: Eurostavka
Россия. Премьер-лига Ахмат Туре Яя Талалаев Андрей
Комментарии (8)
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Алехсбургер.
1623680600
Фигура такого масштаба может дать пи нок любому Талалаеву... наивный Андрейка.. где Селюк,там ж.па.
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ZAITZEFF2011
1623681444
Теперь весь Ахмат будет преклонив колено на тренировках ползать.
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paracetamol
1623682254
Ильина продал, теперь никакие Яи тебе не помогут!
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filosof sparty
1623683298
Вроде неплохой игрок был, но я в итоге запомнился своими бреднями о вездесущем расизме
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DOCTOR PENALTY
1623683477
Возьмите к себе Смородскую, у неё огромное желание встать на колени перед чёрными, даже про сборную вместе с Черчесовым что-то говорила.
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Ганнибал Лектор
1623697518
Текст, наверное, писал работорговец Селюк - уж слишком складно, балалай так не умеет
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general.lizyukov
1623699628
Так он игроком пришёл или тренером?
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