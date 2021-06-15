«Рубин» закупит аппарат для непрямого массажа сердца после ситуации с Эриксеном

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию с остановкой сердца у полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена во время матча с Финляндией.

«Наблюдал за развитием этой ситуации в прямом эфире, потом много читал и смотрел. Более того, мы сразу стали общаться с докторами «Рубина» о том, что необходимо приобрести аппарат для непрямого массажа сердца.

Все безумно сопереживают Кристиану и понимают, что такая вещь может произойти в любой момент, потому что это жизнь. Желаю Эриксену скорейшего выздоровления, это большой спортсмен и большой боец.

Надеюсь, все уже хорошо в глобальном плане, а о его возвращении на поле будут решать чуть позже», – сказал Слуцкий.

Эриксен потерял сознание в матче с Финляндией (0:1), его пришлось реанимировать.

Сейчас игроку ничего не угрожает.

Есть мнение, что Эриксен не вернется в профессиональный футбол.

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