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    «Рубин» закупит аппарат для непрямого массажа сердца после ситуации с Эриксеном

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию с остановкой сердца у полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена во время матча с Финляндией.

    «Наблюдал за развитием этой ситуации в прямом эфире, потом много читал и смотрел. Более того, мы сразу стали общаться с докторами «Рубина» о том, что необходимо приобрести аппарат для непрямого массажа сердца.

    Все безумно сопереживают Кристиану и понимают, что такая вещь может произойти в любой момент, потому что это жизнь. Желаю Эриксену скорейшего выздоровления, это большой спортсмен и большой боец.

    Надеюсь, все уже хорошо в глобальном плане, а о его возвращении на поле будут решать чуть позже», – сказал Слуцкий.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +19867

      slavutiq70 1 час назад

      Аппараты конечно хорошо что бы были у спортивных медиков , но важно что бы в чаше стадиона во время матча всегда дежурил автомобиль реанимации в полном комплекте и это не только для игроков но и для зрителей необходимо,,,,

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      Рейтинг: +193

      Юра мы всеPro > slavutiq70 59 минут назад

      У нас в нищие 90ые, в третьей лиге всегда экипаж дежурил. Слуцкий как вчера родился, хотя в этом случае, главный аппарат, это руки и навыки.

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