«Я в порядке, чувствую себя хорошо». Эриксен выложил фото из больничной палаты

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен опубликовал фотографию из больничной палаты.
«Всем привет. Большое спасибо за ваши милые и невероятные пожелания и сообщения со всего мира. Это много значит для меня и моей семьи.
Я в порядке, насколько это возможно в этих обстоятельствах. Мне все еще нужно пройти несколько обследований в больнице, но я чувствую себя хорошо.
Теперь я буду болеть за парней из сборной Дании в следующих матчах. Играйте за всю Данию!
Всего наилучшего, Кристиан», – написал Эриксен в инстаграме.
- Эриксен потерял сознание в матче с Финляндией (0:1), его пришлось реанимировать.
- Сейчас игроку ничего не угрожает.
- Есть мнение, что Эриксен не вернется в профессиональный футбол.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм Кристиана Эриксена