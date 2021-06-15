«Я в порядке, чувствую себя хорошо». Эриксен выложил фото из больничной палаты

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен опубликовал фотографию из больничной палаты.

«Всем привет. Большое спасибо за ваши милые и невероятные пожелания и сообщения со всего мира. Это много значит для меня и моей семьи.

Я в порядке, насколько это возможно в этих обстоятельствах. Мне все еще нужно пройти несколько обследований в больнице, но я чувствую себя хорошо.

Теперь я буду болеть за парней из сборной Дании в следующих матчах. Играйте за всю Данию!

Всего наилучшего, Кристиан», – написал Эриксен в инстаграме.

Эриксен потерял сознание в матче с Финляндией (0:1), его пришлось реанимировать.

Сейчас игроку ничего не угрожает.

Есть мнение, что Эриксен не вернется в профессиональный футбол.