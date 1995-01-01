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    «Я в порядке, чувствую себя хорошо». Эриксен выложил фото из больничной палаты

    Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен опубликовал фотографию из больничной палаты.

    «Всем привет. Большое спасибо за ваши милые и невероятные пожелания и сообщения со всего мира. Это много значит для меня и моей семьи.

    Я в порядке, насколько это возможно в этих обстоятельствах. Мне все еще нужно пройти несколько обследований в больнице, но я чувствую себя хорошо.

    Теперь я буду болеть за парней из сборной Дании в следующих матчах. Играйте за всю Данию!

    Всего наилучшего, Кристиан», – написал Эриксен в инстаграме.

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    Источник: инстаграм Кристиана Эриксена

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    Сегодня, 10:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +193

      Shamil79 12 минут назад

      Молодец Кристиан! возврашайся на поле...уверен ты этого больше всего хочешь!!!!

      0
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      Рейтинг: +1355

      spartakuz 53 минуты назад

      Здоровья парню!

      4
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