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    Мак: «Футбол в матче с Россией не был красивым, но мы сыграли всем сердцем»

    Полузащитник сборной Словакии Роберт Мак подвел итог отборочного матча ЧМ-2022 против России (2:1). Экс-зенитовец забил победный мяч.

    «Победа была крайне нужна. Невероятно, сколько мы сил оставили на поле. Футбол не был красивым, но боевой дух помог нам добиться победы.

    Перед игрой мы сказали, что должны провести матч всем сердцем. Эта победа для болельщиков», – сказал Мак, ныне выступающий за венгерский «Ференцварош» Сергея Реброва.

    • Сборная России впервые потеряла очки в отборе ЧМ-2022.
    • Команда Станислава Черчесова пропустила во всех 3 матчах квалификации.
    • Для Словакии это 1-я победа в текущем отборе.

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    Источник: УЕФА

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