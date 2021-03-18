Уоткинс и Джонстон впервые вызваны в сборную Англии. Рэшфорд, Кейн и Стерлинг – в списке

Стал известен состав сборной Англии для участия в матчах отбора к ЧМ-2022.

Впервые вызов в национальную команду получили вратарь «Вест Бромвича» Сэм Джонстон и нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс.

Вратари: Дин Хендерсон («Манчестер Юнайтед»), Сэм Джонстон («Вест Бромвич»), Ник Поуп («Бернли»).

Защитники: Бен Чилвэл, Рис Джеймс (оба – «Челси»), Гарри Магуайр, Люк Шоу (оба – «МЮ»), Джон Стоунс, Кайл Уокер (оба – «Манчестер Сити»), Конор Коади («Вулверхэмптон»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Тайрон Мингс («Астон Вилла), Киран Триппьер («Атлетико»).

Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Д), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джесси Лингард («Вест Хэм»), Мейсон Маунт («Челси»), Кэлвин Филлипс («Лидс»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Джеймс Уорд-Проуз («Саутгемптон»).

Нападающие: Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («МЮ»), Букайо Сака («Арсенал»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).