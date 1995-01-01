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    Представители Урунова обратятся в комитет по этике из-за слов Юрана про возраст игрока

    Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал, как полузащитник Остон Урунов будет реагировать на заявление главного тренера «СКА-Хабаровска» Сергея Юрана касательно его возраста.

    В понедельник специалист сказал о хавбеке следующее: «Приводят футболиста из «Уфы», все знают, что он на четыре-пять лет старше. Это тоже не секрет, в принципе».

    «По моей информации, представители игрока собираются обращаться в комитет по этике. Нужно ли серьезно воспринимать слова Сергея Юрана? Не уверен, это легенда, очень классный футболист, но в последнее время у него был ряд громких заявлений, ряд из которых не имели отношения к действительности, поэтому мы всерьез не воспринимаем», – сказал Фетисов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:57
    Комментарии12
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      Рейтинг: +3623

      алдан2014 4 часа назад

      Давно пора приструнить Пиз....ла Юрана. За базар не отвечает,не по пацански

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      Рейтинг: +2459

      Kollljan 5 часов назад

      Урунов это кто?

      0
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      Рейтинг: +1458

      Retiremen_VMF 5 часов назад

      Что вижу то пою, это про Юрана. В футбол играет он классно, как тренер он я не знаю, но он частенько дает какие то странные комментарии.

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      Рейтинг: +3623

      алдан2014 > Retiremen_VMF 4 часа назад

      На его фоне Г. Орлов кажется адекватом. Не хочу обидеть Орлова,возраст берет своё

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      Рейтинг: +3981

      Cleaner 8 часов назад

      В комитет по этике нужно обращаться с ДОКУМЕНТАМИ. И не напечатанными в клубе, а полученными от независимой стороны. А так это опять отмазами выглядит.

      1
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      Рейтинг: +3675

      Puddle 9 часов назад

      Просроченный шашлык! гы-гы-гы

      2
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      Рейтинг: +13532

      derrik2000 9 часов назад

      "представители игрока собираются обращаться в комитет по этике."

      Теперь какие-то прощелыги хотят с дурачка Урунова бабло поиметь, как "аблакат" Пашаев с Ефремова или, там, Добровинский, "аблакат" потерпевшего по "делу Широкова".
      Давай, Остончик, набирайся московского опыта в деле развода лохов.
      Приедешь к себе в узбекию, будешь стричь баблишко уже с лохов-соплеменников! )))

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      Рейтинг: +18530

      silver29 9 часов назад

      И что ? Он же не девка на выданье.

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      Рейтинг: +7

      fabo45 9 часов назад

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      Рейтинг: +9786

      ilichkadr 9 часов назад

      Антоша отжигает!! Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало.......

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      Рейтинг: +825

      Etiainen 9 часов назад

      у малолетнего узбекского ******* уже какие то представители:)

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