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  • Представители Урунова обратятся в комитет по этике из-за слов Юрана про возраст игрока

Представители Урунова обратятся в комитет по этике из-за слов Юрана про возраст игрока

17 декабря 2020, 10:57
7

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал, как полузащитник Остон Урунов будет реагировать на заявление главного тренера «СКА-Хабаровска» Сергея Юрана касательно его возраста.

В понедельник специалист сказал о хавбеке следующее: «Приводят футболиста из «Уфы», все знают, что он на четыре-пять лет старше. Это тоже не секрет, в принципе».

«По моей информации, представители игрока собираются обращаться в комитет по этике. Нужно ли серьезно воспринимать слова Сергея Юрана? Не уверен, это легенда, очень классный футболист, но в последнее время у него был ряд громких заявлений, ряд из которых не имели отношения к действительности, поэтому мы всерьез не воспринимаем», – сказал Фетисов.

Глава «Уфы»: «Урунов станет большим игроком, когда достигнет возраста, который ему приписал Юран»

Журналист Казаков – о возрасте Урунова: «Сверили выписку из ЗАГСа с данными из роддома. Все чисто»

Евсеев: «Про возраст Урунова мне сказать нечего. Для меня он был как ребенок»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Урунов Остон Юран Сергей
Комментарии (7)
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Etiainen
1608193170
у малолетнего узбекского ******* уже какие то представители:)
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ilichkadr
1608193569
Антоша отжигает!! Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало.......
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derrik2000
1608194045
"представители игрока собираются обращаться в комитет по этике." Теперь какие-то прощелыги хотят с дурачка Урунова бабло поиметь, как "аблакат" Пашаев с Ефремова или, там, Добровинский, "аблакат" потерпевшего по "делу Широкова". Давай, Остончик, набирайся московского опыта в деле развода лохов. Приедешь к себе в узбекию, будешь стричь баблишко уже с лохов-соплеменников! )))
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Retiremen_VMF
1608206904
Что вижу то пою, это про Юрана. В футбол играет он классно, как тренер он я не знаю, но он частенько дает какие то странные комментарии.
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Kollljan
1608207847
Урунов это кто?
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алдан2014
1608211082
Давно пора приструнить Пиз....ла Юрана. За базар не отвечает,не по пацански
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