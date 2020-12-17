Представители Урунова обратятся в комитет по этике из-за слов Юрана про возраст игрока

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал, как полузащитник Остон Урунов будет реагировать на заявление главного тренера «СКА-Хабаровска» Сергея Юрана касательно его возраста.

В понедельник специалист сказал о хавбеке следующее: «Приводят футболиста из «Уфы», все знают, что он на четыре-пять лет старше. Это тоже не секрет, в принципе».

«По моей информации, представители игрока собираются обращаться в комитет по этике. Нужно ли серьезно воспринимать слова Сергея Юрана? Не уверен, это легенда, очень классный футболист, но в последнее время у него был ряд громких заявлений, ряд из которых не имели отношения к действительности, поэтому мы всерьез не воспринимаем», – сказал Фетисов.

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