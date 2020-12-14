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    Глава «Уфы»: «Урунов станет большим игроком, когда достигнет возраста, который ему приписал Юран»

    Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал заявление главного тренера «СКА-Хабаровска» Сергея Юрана о возрасте полузащитника «Спартака» Остона Урунова.

    Специалист сказал о хавбеке следующее: «Приводят футболиста с «Уфы», все знают, что он на четыре-пять лет старше. Это тоже не секрет, в принципе».

    «Сергей Николаевич – непререкаемый авторитет в мире футбола, но, думаю, что в геронтологии есть специалисты помощнее.

    Глядя на Остона даже со стороны, очевидно, что он человек очень юный. Именно в этом заключается проблема того, почему он еще не стал великим футболистом.

    Когда Остон достигнет того возраста, который ему сейчас приписал Юран, он станет действительно большим игроком. А Сергею Николаевичу желаю удачи в матчах его нынешнего клуба», – сказал Мурзагулов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2020 23:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3611

      алдан2014 6 часов назад

      Юран своим высказываниями порти воздух вокруг

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