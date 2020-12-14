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    Юран – об Урунове: «Все знают, что он на четыре-пять лет старше»

    Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран намекнул, что полузащитник «Спартака» Остон Урунов заметно старше.

    Официально заявленный возраст футболиста – 19 лет. В субботу ему исполнится 20.

    «У нас переписывают на пять лет или даже десять. По Кокорину непонятная ситуация была – футбольная тусовка, все знают. Приводят футболиста с «Уфы», все знают, что он на четыре-пять лет старше. Это тоже не секрет, в принципе», – сказал Юран.

    • В августе «Спартак» купил Урунова у «Уфы» за 1 миллион евро.
    • В текущем сезоне хавбек забил один гол в девяти матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    14.12.2020 21:00
    Комментарии18
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      Рейтинг: +81450

      zigbert 3 часа назад

      Следи лучше за своим паспортом Сергей.

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      Рейтинг: +113

      АХ 12 часов назад

      Отступные Газизова, скандал с возрастом Урунова, непонятные травмы Кокорина, почти открытое недовольство Тедеско Газизовым... за полгода смены менеджмента в Спартаке.
      Что происходит с командой?

      2
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      Рейтинг: +9609

      paracetamol > АХ 7 часов назад

      То же, что и всегда происходило. Ничего нового, а если хотите - никогда не было, и вот опять!

      1
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      Рейтинг: +240

      Маленький 14 часов назад

      все знают Юран п и з д о б о л

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5909

      САДЫЧОК > Маленький 11 часов назад

      х.з....балабол - да !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1082

      Psih86 20 часов назад

      Диего Коста в шоке от этого всего :)))

      2
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      Рейтинг: +1131

      ruded 21 час назад

      Думбия вообще уже под полтос был, когда приехал 18-ти летним

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5909

      САДЫЧОК 21 час назад

      Слова сильные ! Попадет Юрану , скорее всего за правду !

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      Рейтинг: +19415

      DOCTOR PENALTY 22 часа назад

      Взял и сдал Юрунов Урунова.

      2
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      Рейтинг: +3935

      Cleaner 22 часа назад

      В РФС сделают вид, что НЕ СЛЫШАЛИ этих слов Юрана.

      2
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      Рейтинг: +10270

      JTherry 22 часа назад

      судя по ролику Нобеля, у Урунова комплекс детсада, ничего не знает сам - "папа знает"... а если и впрямь разница в 4-5 лет, заплатить "отступные" Газизову Уруновым...

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      Рейтинг: +3935

      Cleaner > JTherry 22 часа назад

      И Кокориным!..)

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      Рейтинг: +9757

      ilichkadr > JTherry 22 часа назад

      В Средней Азии, на Кавказе, впрочем у всех мусульман "папа не только знает", но "папа скажет, даст добро, решит за сына и т.д.". В советское время водительские права (категории АВС) стоили 3 барана, а свидетельство о рождении выписывалось исключительно со слов отца. Полагаю и сейчас мало что поменялось.

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      Рейтинг: +13455

      derrik2000 22 часа назад

      "Восток - дело тонкое". )))))))))))))
      Как, в прочем, и Африка.
      И там, и там всё запишут "с учётом пожеланий родителей".

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      Рейтинг: +2264

      Nerlinger > derrik2000 13 часов назад

      Сейчас и расия от ср.азии и африки мало чем отличается!!! А 3 барана это вещь!!! У меня невиновного знакомого, за взятку судье в 3 барана от отца виновного, посадили. И это не в африк, а в центральной расии!!! И азиатов в этой компании не было!!!

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