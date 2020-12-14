Юран – об Урунове: «Все знают, что он на четыре-пять лет старше»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран намекнул, что полузащитник «Спартака» Остон Урунов заметно старше.

Официально заявленный возраст футболиста – 19 лет. В субботу ему исполнится 20.

«У нас переписывают на пять лет или даже десять. По Кокорину непонятная ситуация была – футбольная тусовка, все знают. Приводят футболиста с «Уфы», все знают, что он на четыре-пять лет старше. Это тоже не секрет, в принципе», – сказал Юран.