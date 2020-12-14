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  • Юран – об Урунове: «Все знают, что он на четыре-пять лет старше»

Юран – об Урунове: «Все знают, что он на четыре-пять лет старше»

14 декабря 2020, 21:00
14

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран намекнул, что полузащитник «Спартака» Остон Урунов заметно старше.

Официально заявленный возраст футболиста – 19 лет. В субботу ему исполнится 20.

«У нас переписывают на пять лет или даже десять. По Кокорину непонятная ситуация была – футбольная тусовка, все знают. Приводят футболиста с «Уфы», все знают, что он на четыре-пять лет старше. Это тоже не секрет, в принципе», – сказал Юран.

  • В августе «Спартак» купил Урунова у «Уфы» за 1 миллион евро.
  • В текущем сезоне хавбек забил один гол в девяти матчах.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак СКА-Хабаровск Урунов Остон Юран Сергей
Комментарии (14)
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derrik2000
1607971380
"Восток - дело тонкое". ))))))))))))) Как, в прочем, и Африка. И там, и там всё запишут "с учётом пожеланий родителей".
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JTherry
1607971487
судя по ролику Нобеля, у Урунова комплекс детсада, ничего не знает сам - "папа знает"... а если и впрямь разница в 4-5 лет, заплатить "отступные" Газизову Уруновым...
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DOCTOR PENALTY
1607972560
Взял и сдал Юрунов Урунова.
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САДЫЧОК
1607974160
Слова сильные ! Попадет Юрану , скорее всего за правду !
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ruded
1607976041
Думбия вообще уже под полтос был, когда приехал 18-ти летним
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Psih86
1607980815
Диего Коста в шоке от этого всего :)))
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Маленький
1608002465
все знают Юран п и з д о б о л
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АХ
1608007946
Отступные Газизова, скандал с возрастом Урунова, непонятные травмы Кокорина, почти открытое недовольство Тедеско Газизовым... за полгода смены менеджмента в Спартаке. Что происходит с командой?
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zigbert
1608038818
Следи лучше за своим паспортом Сергей.
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