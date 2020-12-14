«Спартак» – о словах Юрана про возраст Урунова: «Клуб не готов воспринимать его комментарии серьeзно»

А Спартаку и не надо ВОСПРИНИМАТЬ слова Юрана серьезно. Нужно просто ПРОВЕРИТЬ то, что сказал Юран. И если Юран балабол - предъявить ему документы и потребовать через СМИ ИЗВИНЕНИЯ за клевету. Все же так просто.
Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на заявление главного тренера «СКА-Хабаровска» Сергея Юрана о возрасте полузащитника Остона Урунова.
Специалист сказал о хавбеке следующее: «Приводят футболиста с «Уфы», все знают, что он на четыре-пять лет старше. Это тоже не секрет, в принципе».
«Мы уважаем футбольное прошлое Юрана, но клуб не готов воспринимать его комментарии серьeзно», – отметил Фетисов.
- В августе «Спартак» купил Урунова у «Уфы» за 1 миллион евро.
- В текущем сезоне хавбек забил один гол в девяти матчах.