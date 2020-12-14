«Спартак» – о словах Юрана про возраст Урунова: «Клуб не готов воспринимать его комментарии серьeзно»

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на заявление главного тренера «СКА-Хабаровска» Сергея Юрана о возрасте полузащитника Остона Урунова.

Специалист сказал о хавбеке следующее: «Приводят футболиста с «Уфы», все знают, что он на четыре-пять лет старше. Это тоже не секрет, в принципе».

«Мы уважаем футбольное прошлое Юрана, но клуб не готов воспринимать его комментарии серьeзно», – отметил Фетисов.