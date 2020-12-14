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    «Спартак» – о словах Юрана про возраст Урунова: «Клуб не готов воспринимать его комментарии серьeзно»

    Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на заявление главного тренера «СКА-Хабаровска» Сергея Юрана о возрасте полузащитника Остона Урунова.

    Специалист сказал о хавбеке следующее: «Приводят футболиста с «Уфы», все знают, что он на четыре-пять лет старше. Это тоже не секрет, в принципе».

    «Мы уважаем футбольное прошлое Юрана, но клуб не готов воспринимать его комментарии серьeзно», – отметил Фетисов.

    • В августе «Спартак» купил Урунова у «Уфы» за 1 миллион евро.
    • В текущем сезоне хавбек забил один гол в девяти матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    14.12.2020 21:56
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3935

      Cleaner 7 часов назад

      А Спартаку и не надо ВОСПРИНИМАТЬ слова Юрана серьезно. Нужно просто ПРОВЕРИТЬ то, что сказал Юран. И если Юран балабол - предъявить ему документы и потребовать через СМИ ИЗВИНЕНИЯ за клевету. Все же так просто.

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      Рейтинг: +81450

      zigbert 8 часов назад

      После проигранного дела теперь будет искать любую возможность насолить Спартаку.

      1
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      Рейтинг: +10270

      JTherry 9 часов назад

      из-за своего языка Юран будет всегда тренировать команды ФНЛ...

      1
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      Рейтинг: +394

      ab15488 14 часов назад

      После всего что юран наговорил после увольнения из Химок, его только как клоуна и воспринимают. К сожалению хороший в прошлом футболист и адекватный человек это не одно и то же

      2
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      Рейтинг: +9757

      ilichkadr 21 час назад

      Ясный перец, что клуб не готов воспринимать его комментарии серьeзно. Купили уже. Теперь объявить, что в очередной раз развели!?
      P.S. Похоже, что Антоша старается заткнуть все дырки, но пока безуспешно. Прёт со всех щелей, как из решета.........

      1
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      Рейтинг: +3520

      Puddle 22 часа назад

      Брови подстричь газонокосилкой, и сразу станет всё понятно! Гы-гы-гы

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      Рейтинг: +6774

      Сильвербой 22 часа назад

      Скажите тогда, если клуб вообще будет к чему-то готов!

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      Рейтинг: +1915

      alll-333 22 часа назад

      А зря

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