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    Евсеев: «Про возраст Урунова мне сказать нечего. Для меня он был как ребенок»

    Бывший игрок «Спартака» и экс-главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал информацию о возможном сокрытии настоящего возраста полузащитника москвичей Остона Урунова.

    «Про возраст Урунова мне сказать нечего. Никаких других данных, кроме паспортных. Он не выглядел старше своих лет. Для меня он был как ребенок», — написал Евсеев в своем инстаграме.

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    Источник: инстаграм Вадима Евсеева

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3935

      Cleaner 5 часов назад

      Папа!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3423

      InterMilLano1908 5 часов назад

      видимо сказали что колени пробьют, в свиностане это любят делать

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