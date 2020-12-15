Евсеев: «Про возраст Урунова мне сказать нечего. Для меня он был как ребенок»

Бывший игрок «Спартака» и экс-главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал информацию о возможном сокрытии настоящего возраста полузащитника москвичей Остона Урунова.

«Про возраст Урунова мне сказать нечего. Никаких других данных, кроме паспортных. Он не выглядел старше своих лет. Для меня он был как ребенок», — написал Евсеев в своем инстаграме.