Журналист Казаков – о возрасте Урунова: «Сверили выписку из ЗАГСа с данными из роддома. Все чисто»

Журналист Илья Казаков прокомментировал информацию о возможном сокрытии настоящего возраста полузащитника «Спартака» Остона Урунова. Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран считает, что игрок заметно старше.

«Поговорил с узбекскими коллегами – по Урунову. Вот что пишут:

«После Мексики, когда там был ЧМ среди команд U-17, началась тотальная проверка молодых игроков.

В итоге 2 года назад отстранили пожизненно от футбола нескольких тренеров и игроков. Никто не говорит, что приписок не бывает. Но с этим сейчас реально борются.

Урунова проверяли тоже, из архивов ЗАГС г. Навои, где он родился, взяли выписку и сверили ее с данными из роддома. Все чисто», – написал Казаков в телеграме.

В августе «Спартак» купил Урунова у «Уфы» за 1 миллион евро.

В текущем сезоне хавбек забил один гол в девяти матчах.

«Спартак» – о словах Юрана про возраст Урунова: «Клуб не готов воспринимать его комментарии серьeзно»