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  • Журналист Казаков – о возрасте Урунова: «Сверили выписку из ЗАГСа с данными из роддома. Все чисто»

Журналист Казаков – о возрасте Урунова: «Сверили выписку из ЗАГСа с данными из роддома. Все чисто»

15 декабря 2020, 12:53
12

Журналист Илья Казаков прокомментировал информацию о возможном сокрытии настоящего возраста полузащитника «Спартака» Остона Урунова. Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран считает, что игрок заметно старше.

«Поговорил с узбекскими коллегами – по Урунову. Вот что пишут:

«После Мексики, когда там был ЧМ среди команд U-17, началась тотальная проверка молодых игроков.

В итоге 2 года назад отстранили пожизненно от футбола нескольких тренеров и игроков. Никто не говорит, что приписок не бывает. Но с этим сейчас реально борются.

Урунова проверяли тоже, из архивов ЗАГС г. Навои, где он родился, взяли выписку и сверили ее с данными из роддома. Все чисто», – написал Казаков в телеграме.

  • В августе «Спартак» купил Урунова у «Уфы» за 1 миллион евро.
  • В текущем сезоне хавбек забил один гол в девяти матчах.

«Спартак» – о словах Юрана про возраст Урунова: «Клуб не готов воспринимать его комментарии серьeзно»

Источник: телеграм-канал Ильи Казакова
Россия. Премьер-лига Спартак Урунов Остон Юран Сергей
Комментарии (12)
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АКС-74У
1608026625
Подчистили, потому и чисто.
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DOCTOR PENALTY
1608026740
Ну поднял Юран волну, от Хабаровска аж до Москвы дошла, и не спадает.
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ilichkadr
1608027275
Илья Казаков видимо не в курсе, что в данные роддома, за определенную плату могут быть внесены нужные даты.
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plehanov6
1608028132
Помню у Юрана, еще будучи игроком " Спартака", порой, башню срывало! А теперь ( видимо старческое), вообще рвет! То " Спатак" подкупил " Химки", то Урунов списал года... Что следующее?! Думаю, либо - психушка, либо - тюрьма... Одно слово, старческий маразм!!!
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RJM555
1608030951
по моему Юран на слухах живет......бабка на базаре сказала.....непристало
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Боцман59rus
1608031602
Ну если подстилка Казаков журналист, то берёза точно легенда
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InterMilLano1908
1608032982
купить в роддоме нужных людей да еще и в Узбекистане.... ахахаах такой бред
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Plyash
1608038633
Даже инопланетяне знают,что Юран с головой не дружит. Серёжа,полежи в Кащенко недельку перед Новым годом,может поможет ?
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ArReal
1608042267
Думбия до 50 в ЦСКА играл и ничего -потом его даже в Рому сплавить умудрились)
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