Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    3 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?

    Журналист Казаков – о возрасте Урунова: «Сверили выписку из ЗАГСа с данными из роддома. Все чисто»

    Журналист Илья Казаков прокомментировал информацию о возможном сокрытии настоящего возраста полузащитника «Спартака» Остона Урунова. Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран считает, что игрок заметно старше.

    «Поговорил с узбекскими коллегами – по Урунову. Вот что пишут:

    «После Мексики, когда там был ЧМ среди команд U-17, началась тотальная проверка молодых игроков.

    В итоге 2 года назад отстранили пожизненно от футбола нескольких тренеров и игроков. Никто не говорит, что приписок не бывает. Но с этим сейчас реально борются.

    Урунова проверяли тоже, из архивов ЗАГС г. Навои, где он родился, взяли выписку и сверили ее с данными из роддома. Все чисто», – написал Казаков в телеграме.

    • В августе «Спартак» купил Урунова у «Уфы» за 1 миллион евро.
    • В текущем сезоне хавбек забил один гол в девяти матчах.

    «Спартак» – о словах Юрана про возраст Урунова: «Клуб не готов воспринимать его комментарии серьeзно»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Ильи Казакова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:53
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3457

      AtticusFinch 3 часа назад

      Думбия до 50 в ЦСКА играл и ничего -потом его даже в Рому сплавить умудрились)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      playsh 4 часа назад

      Даже инопланетяне знают,что Юран с головой не дружит.
      Серёжа,полежи в Кащенко недельку перед Новым годом,может поможет ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3423

      InterMilLano1908 5 часов назад

      купить в роддоме нужных людей да еще и в Узбекистане.... ахахаах такой бред

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19765

      Боцман59rus 5 часов назад

      Ну если подстилка Казаков журналист, то берёза точно легенда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +467

      RJM555 6 часов назад

      по моему Юран на слухах живет......бабка на базаре сказала.....непристало

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +521

      plehanov6 6 часов назад

      Помню у Юрана, еще будучи игроком " Спартака", порой, башню срывало! А теперь ( видимо старческое), вообще рвет! То " Спатак" подкупил " Химки", то Урунов списал года... Что следующее?! Думаю, либо - психушка, либо - тюрьма... Одно слово, старческий маразм!!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3611

      алдан2014 > plehanov6 6 часов назад

      Согласен, Юран и игроком был крайне психованным

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9757

      ilichkadr > plehanov6 6 часов назад

      Четыре года у Лобановского дорогого стоит. Юран в Спартаке (после Бенфики и Порту) это закат карьеры.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +467

      RJM555 > алдан2014 6 часов назад

      согласен но футбол то он играл очень хорошо чертяга

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9757

      ilichkadr 7 часов назад

      Илья Казаков видимо не в курсе, что в данные роддома, за определенную плату могут быть внесены нужные даты.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19415

      DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      Ну поднял Юран волну, от Хабаровска аж до Москвы дошла, и не спадает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +623

      АКМ-74У 7 часов назад

      Подчистили, потому и чисто.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18395

      silver29 7 часов назад

      Опросите тех кто свечку держал, они точно возраст укажут ((((......очередной бред

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81349
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru