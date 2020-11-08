ФНЛ. «Спартак-2» крупно проиграл «Нижнему Новгороду», «Томь» Кержакова уступила дома «Оренбургу» и другие результаты

«Спартак-2» в очередном туре ФНЛ не справился с «Нижним Новгородом». Ворота москвичей защищал купленный в прошлом году у «Ромы» Алессио Романьоли.

В другой встрече «Алания» разгромила «Балтику». «Крылья Советов» в областном дерби справились с выходцем из ПФЛ.

Первенство ФНЛ. 20-й тур

Томь (Томск) – Оренбург – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Козлов, 68.

Велес (Москва) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Галоян, 15; 1:1 – Петров, 43 (с пенальти); 2:1 – Малания, 56 (с пенальти); 3:1 – Кирсанов, 89.

Удаления: нет – Голубев, 12.

Иртыш (Омск) – Чайка (Песчанокопское) – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Глушков, 34; 1:1 – Масловский, 46; 2:1 – Сычевой, 58; 2:2 – Умаев, 80.

Спартак-2 (Москва) – Нижний Новгород – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Калинский, 14; 0:2 – Сулейманов, 72; 0:3 – Горбунов, 75; 0:4 – Гоцук, 87.

Волгарь (Астрахань) – Торпедо (Москва) – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Воробьев, 7; 2:0 – Погосов, 37; 2:1 – Калмыков, 45+1; 3:1 – Локтионов, 53; 3:2 – Рязанцев, 69.

Крылья Советов (Самара) – Акрон (Тольятти) – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Зиньковский, 8; 2:0 – Сергеев, 10; 3:0 – Полуяхтов, 32.

Удаления: нет – Квеквескири, 13; Киреев, 75 (вторая ж.к.).

Чертаново (Москва) – Енисей (Красноярск) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Саная, 28; 0:2 – Глушков, 63; 1:2 – Надольский, 73.

Удаления: Першин, 47 – нет.

Алания (Владикавказ) – Балтика (Калининград) – 5:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Хадарцев, 17 (с пенальти); 2:0 – Качмазов, 57; 3:0 – Шавлохов, 61; 4:0 – Гурциев, 65; 5:0 – Гурциев, 77.

Динамо (Брянск) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 2:5 (2:1)

Голы: 1:0 – Мараев, 9; 1:1 – Базелюк, 21; 2:1 – Каретник, 23; 2:2 – Базелюк, 47; 2:3 – Квеквескири, 49; 2:4 – Брагин, 56; 2:5 – Базелюк, 64 (с пенальти).

Текстильщик (Иваново) – Краснодар-2 (Краснодар) – 0:0

Факел (Воронеж) – Шинник (Ярославль) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Разборов, 17; 2:0 – Дмитриев, 85 (с пенальти).

Удаления: нет – Зинков, 63 (вторая ж.к.).

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ