Орлов: «Фурсенко лоббировал Адвоката, но Миллер единолично принял решение назначить Семака»

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, при каких обстоятельствах происходило назначение нового главного тренера «Зенита» в 2018 году.

«Во-первых, я бы хотел напомнить, как Сергей Богданович стал тренером – звучали на этот счeт разные версии. На самом деле глава «Газпрома» Алексей Миллер единолично принял такое решение. Были сомнения, стоит ли брать Семака из «Уфы». Я был «за», поддерживал эту идею, писал доводы в своeм блоге. Кстати, меня тогда поддерживали многие болельщики.

При работающем ещe Роберто Манчини они в течение десяти минут скандировали на одном из матчей в конце сезона: «Сергей Семак, Сергей Семак!». Алексей Борисович и всe руководство клубное слышали эти призывы с трибуны. Понятно, что это тоже возымело какое-то действие, тем более что по Манчини ещe в ноябре было ясно: он уйдeт в сборную Италии.

Алексей Борисович мне лично потом рассказывал, как он принимал решение по Семаку – витала в воздухе идея взять своего. И всe сложилось. Тем более, что Семак уже обладал определeнным багажом специфических знаний. Не хочу никого обидеть, но сравните его, например, с Мурадом Мусаевым – о чeм тут говорить. Отработать помощником у Лучано Спаллетти и Андре Виллаш-Боаша – а это выдающиеся, что ни говори, тренеры – дорогого стоит.

Но Семака-то взяли, и не дали ему ни одного игрока кроме больного Маркизио. Дело в том, что тогдашний президент «Зенита» Сергей Фурсенко лоббировал Дика Адвоката – все это знали, об этом говорили, это не было большим секретом. И у Фурсенко с Семаком как-то не сложилось. А Сергей Богданович повторял: «Дайте же, в конце концов, игроков!» – сказал Орлов.

Орлов – об игроках «Зенита»: «На таких зарплатах, а не умеют. Пустое поколение»

Орлов – о Зобнине: «Что это за полузащитник, который не может попасть по воротам?»