Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?

    Орлов: «Фурсенко лоббировал Адвоката, но Миллер единолично принял решение назначить Семака»

    Комментатор Геннадий Орлов рассказал, при каких обстоятельствах происходило назначение нового главного тренера «Зенита» в 2018 году.

    «Во-первых, я бы хотел напомнить, как Сергей Богданович стал тренером – звучали на этот счeт разные версии. На самом деле глава «Газпрома» Алексей Миллер единолично принял такое решение. Были сомнения, стоит ли брать Семака из «Уфы». Я был «за», поддерживал эту идею, писал доводы в своeм блоге. Кстати, меня тогда поддерживали многие болельщики.

    При работающем ещe Роберто Манчини они в течение десяти минут скандировали на одном из матчей в конце сезона: «Сергей Семак, Сергей Семак!». Алексей Борисович и всe руководство клубное слышали эти призывы с трибуны. Понятно, что это тоже возымело какое-то действие, тем более что по Манчини ещe в ноябре было ясно: он уйдeт в сборную Италии.

    Алексей Борисович мне лично потом рассказывал, как он принимал решение по Семаку – витала в воздухе идея взять своего. И всe сложилось. Тем более, что Семак уже обладал определeнным багажом специфических знаний. Не хочу никого обидеть, но сравните его, например, с Мурадом Мусаевым – о чeм тут говорить. Отработать помощником у Лучано Спаллетти и Андре Виллаш-Боаша – а это выдающиеся, что ни говори, тренеры – дорогого стоит.

    Но Семака-то взяли, и не дали ему ни одного игрока кроме больного Маркизио. Дело в том, что тогдашний президент «Зенита» Сергей Фурсенко лоббировал Дика Адвоката – все это знали, об этом говорили, это не было большим секретом. И у Фурсенко с Семаком как-то не сложилось. А Сергей Богданович повторял: «Дайте же, в конце концов, игроков!» – сказал Орлов.

    Орлов – об игроках «Зенита»: «На таких зарплатах, а не умеют. Пустое поколение»

    Орлов – о Зобнине: «Что это за полузащитник, который не может попасть по воротам?»

    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:47
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +507

      Hektor 84 1 минуту назад

      Зато перед этим сезоном ему малкома подарили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +146

      NEONFOL 15 минут назад

      зачем слушать конченную шкурку работающую на пиар, лишь бы лишь бы бздануть, чёрт

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +933

      Ганнибал Лектор 20 минут назад

      Адвокаат при всем к нему уважении - сбитый летчик. Нет, разумеется, пример Семина в Локо впечатляет, но, я думаю, это не тот случай. А у Богданыча при должном терпении руководства все получится. И в Европе тоже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1408

      Давид59 41 минуту назад

      Всё ли получилось с Семаком - вопрос спорный. Может Адвокат бы в Европе что-нибудь показал

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8975

      KLIM777 > Давид59 15 минут назад

      сейчас могло получиться, все решалось в последнем туре, где вышли и просто с пятки в свои ворота забивали. Клуб лишился минимум 15 млн. евро.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106846
    #2
    Chernyi Lis
    79493
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75013
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru