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  • Орлов: «Фурсенко лоббировал Адвоката, но Миллер единолично принял решение назначить Семака»

Орлов: «Фурсенко лоббировал Адвоката, но Миллер единолично принял решение назначить Семака»

6 января 2020, 19:47
15

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, при каких обстоятельствах происходило назначение нового главного тренера «Зенита» в 2018 году.

«Во-первых, я бы хотел напомнить, как Сергей Богданович стал тренером – звучали на этот счeт разные версии. На самом деле глава «Газпрома» Алексей Миллер единолично принял такое решение. Были сомнения, стоит ли брать Семака из «Уфы». Я был «за», поддерживал эту идею, писал доводы в своeм блоге. Кстати, меня тогда поддерживали многие болельщики.

При работающем ещe Роберто Манчини они в течение десяти минут скандировали на одном из матчей в конце сезона: «Сергей Семак, Сергей Семак!». Алексей Борисович и всe руководство клубное слышали эти призывы с трибуны. Понятно, что это тоже возымело какое-то действие, тем более что по Манчини ещe в ноябре было ясно: он уйдeт в сборную Италии.

Алексей Борисович мне лично потом рассказывал, как он принимал решение по Семаку – витала в воздухе идея взять своего. И всe сложилось. Тем более, что Семак уже обладал определeнным багажом специфических знаний. Не хочу никого обидеть, но сравните его, например, с Мурадом Мусаевым – о чeм тут говорить. Отработать помощником у Лучано Спаллетти и Андре Виллаш-Боаша – а это выдающиеся, что ни говори, тренеры – дорогого стоит.

Но Семака-то взяли, и не дали ему ни одного игрока кроме больного Маркизио. Дело в том, что тогдашний президент «Зенита» Сергей Фурсенко лоббировал Дика Адвоката – все это знали, об этом говорили, это не было большим секретом. И у Фурсенко с Семаком как-то не сложилось. А Сергей Богданович повторял: «Дайте же, в конце концов, игроков!» – сказал Орлов.

Орлов – об игроках «Зенита»: «На таких зарплатах, а не умеют. Пустое поколение»

Орлов – о Зобнине: «Что это за полузащитник, который не может попасть по воротам?»

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Адвокат Дик Семак Сергей Орлов Геннадий
Комментарии (15)
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Давид59
1578331092
Всё ли получилось с Семаком - вопрос спорный. Может Адвокат бы в Европе что-нибудь показал
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Ганнибал Лектор
1578332343
Адвокаат при всем к нему уважении - сбитый летчик. Нет, разумеется, пример Семина в Локо впечатляет, но, я думаю, это не тот случай. А у Богданыча при должном терпении руководства все получится. И в Европе тоже.
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NEONFOL
1578332649
зачем слушать конченную шкурку работающую на пиар, лишь бы лишь бы бздануть, чёрт
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Hektor 84
1578333494
Зато перед этим сезоном ему малкома подарили
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DOCTOR PENALTY
1578339026
Фурсенко лоббировал свой кошелёк, а Миллер банально перешёл ему дорогу. *+
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3a zenit
1578339784
то есть совет директоров ничего не значит?
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Garrincha58
1578399345
с Семаком только в РПЛ может что то получится но только не в Европе
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dimag
1578418543
У богатых свои проблеммы, или как Андрей Борисович поссорился с Сергеем Алексанровичем. И главное из-за чего?
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