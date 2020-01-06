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  • Орлов – о Зобнине: «Что это за полузащитник, который не может попасть по воротам?»

Орлов – о Зобнине: «Что это за полузащитник, который не может попасть по воротам?»

6 января 2020, 17:51
63

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал игру полузащитника «Спартака» и сборной России Романа Зобнина в этом сезоне.

«Наши полузащитники вообще не бьют по воротам. Вот что показывает Зобнин? Мне смешно стало, когда Черчесов назвал его в пятерке лучших игроков. Что это за полузащитник, который не может попасть по воротам? У него масса брака! А Федун говорит, что это лучший сезон для Зобнина.

Он все умеет, бегает быстро, прекрасно готовится. Но надо еще и что-то на поле показывать. Широков столько не бегал, зато один его пас мог решить судьбу матча. Аршавин — еще выше класс. И кто больше нужен футболу — Зобнин или Широков?» — сказал Орлов.

  • В этом сезоне Зобнин провел 19 матчей за «Спартак», результативными действиями не отметился.
  • В составе сборной России в этом году 25-летний хавбек провел шесть игр, забитыми мячами и голевыми передачами не отметился.

Орлов – об игроках «Зенита»: «На таких зарплатах, а не умеют. Пустое поколение»

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Зенит Спартак Россия Зобнин Роман Орлов Геннадий
Комментарии (63)
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RotBerg
1578324813
Геннадий, мясные правду не любят, про одного Зобнина бы съели, а вот из за Широкова пуканы лопнут))
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Волька
1578326497
Почему этот отвратный комментатор не говорит о кержакове,который по воротам ни разу не попал.Злой ненавистный бомж
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nik55
1578326966
Геша пиши про своих бомжей-------почему великий нападающий бздюба даже столб не может обвести
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seth343
1578331734
А че тебе Зобнин то вспомнился вдруг? Потому что игрок Спартака? Ну ты и смешной маразмат))))))
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Hektor 84
1578332782
Шатов, кузяев, Ерохин что лучше Зобнина? Гена ковыряйся в своем корыте. Зобнин при Каррере классно играл. Но после травмы сильно сжал.
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ufos73
1578333331
Орел птица не умная... Если и надо сравнивать Зобнина, то с Денисовым, а не с Широковым или уж тем более с Шавкой... Хотя да "меткость" Зобнина поражает ((
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vka1970
1578334802
Согласен с болтливой птицей по Зобнину.После травмы и ухода Карреры парень сник.Причём прилично.Хотя по моему этот же болтливый птиц рассказывал нам какой ни какой этот тренер Каррера, который с новым клубом уже одержал три победы при одной ничьёй.Последняя победа была над Панаитоликосом 3-1.С другой стороны у питерцев у самих пол состава соблежуев бегает, так что не ему сравнивать Зобнина и Широкова.Или Аршавина.Вроде и полузащитники, а работа на поле у них разная.
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oyabun
1578379896
Против фактов не поспоришь. Зобнин действительно очень сдал с времен игр под началом Карреры. Да и позиция справа в полузащите явно не его и это тоже не способствует прогрессу. Но Рома трудяга, верю в него.
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Старикан
1578385884
К великому сожалению это так и есть...
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zigbert
1578405008
Открытия здесь Орлов не сделал. Зобнин действительно играет сейчас ниже своих возможностей. И дело даже не в позиции которую он занимает на поле. Главный его недостаток сейчас ,это отсутствие хорошего паса и частые потери мяча. Возможно перенесенные травмы повлияли на его игру. Но все же Рома настойчивый игрок и он сможет постепенно выйти на свой уровень. Если говорить о том что он не умеет бить по воротам ,то этим он не отличался никогда. В этом плане ему тоже необходимо подтянуться ,если он хочет стать игроком высокого класса.
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