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    Орлов – о Зобнине: «Что это за полузащитник, который не может попасть по воротам?»

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал игру полузащитника «Спартака» и сборной России Романа Зобнина в этом сезоне.

    «Наши полузащитники вообще не бьют по воротам. Вот что показывает Зобнин? Мне смешно стало, когда Черчесов назвал его в пятерке лучших игроков. Что это за полузащитник, который не может попасть по воротам? У него масса брака! А Федун говорит, что это лучший сезон для Зобнина.

    Он все умеет, бегает быстро, прекрасно готовится. Но надо еще и что-то на поле показывать. Широков столько не бегал, зато один его пас мог решить судьбу матча. Аршавин — еще выше класс. И кто больше нужен футболу — Зобнин или Широков?» — сказал Орлов.

    • В этом сезоне Зобнин провел 19 матчей за «Спартак», результативными действиями не отметился.
    • В составе сборной России в этом году 25-летний хавбек провел шесть игр, забитыми мячами и голевыми передачами не отметился.

    Орлов – об игроках «Зенита»: «На таких зарплатах, а не умеют. Пустое поколение»

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    Сегодня, 17:51
    Комментарии16
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      Рейтинг: +4730

      subbotaspartak 5 минут назад

      Сравнивать так сравнивать,
      Например Широкова под Гаврилова подравнивать.
      А Аршавина под Всеволода Боброва,
      Сравнить поколения - чего такого?

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      Рейтинг: +3476

      RotBerg 13 минут назад

      Геннадий, мясные правду не любят, про одного Зобнина бы съели, а вот из за Широкова пуканы лопнут))

      0
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      Рейтинг: +3028

      JTherry 16 минут назад

      Зобнин сегодняшний сильно отличается от Зобнина - чемпионского сезона, тут не поспоришь, и с завершающим ударом у Романа - все плохо, его попросту нет... а вот поколения футболистов сравнивать неэтично, не на том уровне наш футбол, чтобы еще и поколения сравнивать между собой...

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      Рейтинг: +6926

      derrik2000 > JTherry 13 минут назад

      А ты заметил, что уровень нашего чемпионата с каждым годом опускается всё ниже и ниже?
      Растёт только цена на российских игроков внутри чемпионата. ((

      1
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      Рейтинг: +3028

      JTherry > derrik2000 6 минут назад

      заметил, но это не мировой тренд))) вскоре цена и в России на игроков упадет, некому будет спонсировать футбольные команды, а для государства, глядя на примере сданного с потрохами ВЭБу цска - это не профильный актив, и без вливания денег - в футбол будут играть одни пацаны академий

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      Рейтинг: +6926

      derrik2000 > JTherry 1 секунду назад

      "заметил, но это не мировой тренд)))"

      Так я и не пишу, что это - "мировой тренд".
      А насчёт того, что цена на наших игроков упадёт, то я как-то сомневаюсь.
      Это как с ценами на бензин: они в Европе понижались, а у нас всё равно повышались.
      Сейчас российский футбол - это же игрушка для российских же нуворишей.
      Причём, стала уже нелюбимой игрушкой, после того, как поняли, что завоевать кубок ЛЧ - дело не одного десятилетия.
      Причём, при ГРАМОТНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ управлении футболом.
      А ХДЕ сейчас профессионалы в управлении нашего футбола?
      Все из "клуба друзей самзнаешького" (((

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      Рейтинг: +957

      serhio80 19 минут назад

      Гена, иди уже боярскому компанию на пенсии составляй)

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      Рейтинг: +22534

      gol_kak_sokol 22 минуты назад

      Акела промахнулся ? Еще успеет назабивать вам, не боись !
      Зобнин играет, значит нужен футболу, а Широков опять безработный, значит не нужен.

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      Рейтинг: +6173

      Asbjorn 22 минуты назад

      ну хоть фамилию выговорил,а так то ГСО в силу возраста видимо уже давно периодически несет бред

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      Рейтинг: +6926

      derrik2000 23 минуты назад

      Осенний отрезок чемпионата России Зобнин, конечно, провёл из рук вон плохо.
      Не знаю, что тому виной.
      То ли "зазвездился" и снизил требования к себе, то ли из-за тренерской чехарды, то ли ещё какая причина.
      Но факт остаётся фактом: Зорбнин был сам на себя не похож.

      2
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      Рейтинг: +4507

      sssrspartak > derrik2000 16 минут назад

      а кто из спартака в последних играх был на себя то похож?ваще играли все очень плохо,оттого и находятся там ,где они находятся!

      1
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      Рейтинг: +6926

      derrik2000 > sssrspartak 15 минут назад

      Это точно. (((
      Я бы где-то как-то Максименко назвал, что, мол, он в этом составе лучший, но язык не поворачивается ТАК сказать, из-за его результативных косяков.

      0
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      Рейтинг: +49

      Manuilov_M 26 минут назад

      Что это за комментатор, который русский язык не знает

      0
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      Рейтинг: +1651

      Бухбух 28 минут назад

      У Зобнина суеты многовато. Нужно отдать его в аренду на полгода, к примеру в Тамбов. Глядишь, и забивать начнет.

      0
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      Рейтинг: +736

      kolyma999 37 минут назад

      Ну да ваши то сотнями забивают

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