Орлов – о Зобнине: «Что это за полузащитник, который не может попасть по воротам?»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал игру полузащитника «Спартака» и сборной России Романа Зобнина в этом сезоне.

«Наши полузащитники вообще не бьют по воротам. Вот что показывает Зобнин? Мне смешно стало, когда Черчесов назвал его в пятерке лучших игроков. Что это за полузащитник, который не может попасть по воротам? У него масса брака! А Федун говорит, что это лучший сезон для Зобнина.

Он все умеет, бегает быстро, прекрасно готовится. Но надо еще и что-то на поле показывать. Широков столько не бегал, зато один его пас мог решить судьбу матча. Аршавин — еще выше класс. И кто больше нужен футболу — Зобнин или Широков?» — сказал Орлов.

В этом сезоне Зобнин провел 19 матчей за «Спартак», результативными действиями не отметился.

В составе сборной России в этом году 25-летний хавбек провел шесть игр, забитыми мячами и голевыми передачами не отметился.

Орлов – об игроках «Зенита»: «На таких зарплатах, а не умеют. Пустое поколение»