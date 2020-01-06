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  • Орлов – об игроках «Зенита»: «На таких зарплатах, а не умеют. Пустое поколение»

Орлов – об игроках «Зенита»: «На таких зарплатах, а не умеют. Пустое поколение»

6 января 2020, 12:33
39

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал нынешних футболистов «Зенита».

«Вы посмотрите: чуть увеличивается скорость, и нашему футболисту требуется три-четыре касания, чтобы мяч укротить. Вспомните показательный момент: в Лиссабоне диагональ идет слева направо от Ракицкого — он мастер на такие штуки, и Смольников, казалось бы, опытнейший футболист, не может принять эту передачу. Вышел на замену Сутормин — аналогичная картина.

Не могут обработать мяч, не хватает техники. Это огромнейшая проблема для всех наших футболистов. Раньше обычно пеняли на плохие поля. Да, это, конечно, порой мешало блеснуть техникой. Но сегодня-то поля уже появились, есть у нас культура полей. Что тогда? Мало тренируются!

Перед Новым годом мы в студии итожили первую часть сезона, работали приглашенными экспертами Аршавин и Широков, а я выходил по скайпу. Спросил их в лоб: «Что нужно зенитовским ребятам, тем же Кузяеву, Оздоеву, Ерохину, чтобы научиться играть в пас?». И Аршавин с Широковым в один голос сказали: «Так уже поздно!». Понимаете?

Они не обучены. Они на таких зарплатах и контрактах, а не умеют. И это уже все — пустое поколение. Надо срочно молодых сейчас поднимать. Юрий Морозов, уверен, это сделал бы, а Семак не сможет — опасается результатом рисковать. Но рисковать придется. И всем тренерам предстоит это делать — вводить молодых, и именно своих. Потому что на следующий сезон — новый лимит», — цитирует Орлова «Спорт уик-энд».

  • «Зенит» лидирует в РПЛ, опережая ближайшего преследователя на десять очков.
  • Клуб вылетел из еврокубков.

Орлов – о трансферах «Зенита» зимой: «Стоит вопрос приглашения хорошего полузащитника»


Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (39)
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нейтральныйкакникто
1578304405
Какая кошка пробежала между Зенитом и Орловым?Раньше взахлёб восхищался всем тем , что было связано с Зенитом.А сейчас смеет критиковать,наверное обделили Геннадия.По существу он прав , стоит только добавить- отсутствует умение мыслить на поле , принимать неординарные решения , а так же отсутствие физ. выносливости. И это всё касается ВСЕХ игроков из РФПЛ
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Бухбух
1578304983
Зато языком метут, будь здоров, особенно Ерохин.
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DOCTOR PENALTY
1578306866
Всё объективно. Что можно противопоставить словам Орлова?... Распиаренное Лучшее дерево нашего чемпионата? Даже фамилию его называть не хочется. А проблемы лежат намного глубже и они не только в футболе. Посмотрите на ГД, она такая же, как Зенит, со своими деревьями: боксёрами, гимнастами, фигуристами. **++**
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FanatSerj
1578308736
"Пустое поколение" - так это и не поколение Зенита, по надергали со всего чемпионата бабок насыпали и ждут - это так не работает, своих растить надо и к основной команде подводить.
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portero
1578309283
ну надо же... заметил....
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Hektor 84
1578311311
Так Гена это не только проблема зенита. Это большая проблема всего нашего футбола. В других командах еще хуже. Это самое слабое поколение наших футболистов. Но проблема не только в футболистах, а в отсутствии хороших сильных тренеров. У нас нет тренеров уровня Лобановского, Бескова, того же Романцева, Газзаева. Нет тренеров с яйцами. При таких тренерах как семак, Аленичев, парфенов, та и все поколение молодых тренеров не вырастет сильных мастеровитых футболистов. Проблема тренеров еще в том что у них одна тактика выставить автобус и отбиваться 90 минут, а на 91 пропустить. А потом рассказывать что мы играли не плохо, а если там поставили пенальти вот тогда бы мы выиграли. Еще проблема в больших зарплатах. Они в 20 уже имеют состояние, квартиру, крутую тачку. Они считают что уже всего добились. И еще одна из проблем в том, что пресекается авторитет тренера в командах. Во всех командах есть директора или менеджеры, которые ходят на поводу у футболистов. И такие игры происходят без ведома тренера. Поэтому мне всегда смешно когда такие товарищи как Галактионов усираются с пеной у рта про то как лимит помогает развитию нашего футбола и какое сильное поколение он отыскал. Когда такие как министр спорта и товарищ прядкин чешут лапшу на уши что какого прогресса добилась сборная. Что как мы на ЧМ всех рвали, но нам не повезло. Радуются выходу не евро. Вышли из группы где Бельгия и куча дворовых команд. И огромная проблема в том что нашим футболом управляют люди не компетентные и вообще далекие от футбола. Поставлены помогать тупо пилить бабло.
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Владислав Vlad
1578312514
Просто нужно отменить лимит. И тогда в Зените будут бегать 11 легов, которые будут играть на уровне европейских клубов. А толку растить своих? "Своих" мамы ведут в академии, что бы те стали не футболистами, а миллионерами. Поэтому и платят большие деньги за обучение. А это уже прокол клубов - не ездят по регионам и не ищут талантливых мальчишек. В той же Бразилии агенты клубов смотрят на дворовой футбол, присматриваются к мальчишкам, которые гоняют мяч во дворе. И соответственно приглашают талантов в академии. А их клубы видят выгоду в том, что бы вырастить игрока и продать его в Европу. У нас же всё наоборот - родители ведут ребёнка в академию и платят большие деньги, что бы их чадо стал не футболистом, но миллионером. А талантливые мальчишки так и остаются на улицах. А что даст детский тренер будущему миллионеру? Если у ребёнка ноги не для футбола, что из него сделает тренер? Даже, если у мальчишки талант и детский тренер это видит, дальнейшая карьера зависит от денег, которые дадут родители или найдётся спонсор. А так - без денег, будь хоть ребёнок вторым Рональдиньо, его не продвинут дальше юношеской лиги, и уровень его игры остановится.
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derrik2000
1578316624
Удивлён и поражён! В хорошем смысле. Впервые читаю от Орлова что-то правдивое и критичное о некоторых игроках Зенита. А то ранее всё время что-то наподобие "Зенит и его игроки - лучше всех".
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алдан2014
1578317263
Убили дворовый футбол.С него начинали наши легенды футбола.А нынешним футболеры...Орлов прав к сожалению
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zigbert
1578339569
Такой критики от Орлова в адрес своей команды редко можно было услышать. Все эти его слова высказаны под влиянием выступления команды в ЛЧ. По меркам РПЛ состав Зенита укомплектован качественными игроками во всех линиях ,что и подтверждает их уверенное лидерство. А вот в сравнении с европейскими командами ,бросаются в глаза слабость в технической подготовке игроков.
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