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    Орлов – об игроках «Зенита»: «На таких зарплатах, а не умеют. Пустое поколение»

    Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал нынешних футболистов «Зенита».

    «Вы посмотрите: чуть увеличивается скорость, и нашему футболисту требуется три-четыре касания, чтобы мяч укротить. Вспомните показательный момент: в Лиссабоне диагональ идет слева направо от Ракицкого — он мастер на такие штуки, и Смольников, казалось бы, опытнейший футболист, не может принять эту передачу. Вышел на замену Сутормин — аналогичная картина.

    Не могут обработать мяч, не хватает техники. Это огромнейшая проблема для всех наших футболистов. Раньше обычно пеняли на плохие поля. Да, это, конечно, порой мешало блеснуть техникой. Но сегодня-то поля уже появились, есть у нас культура полей. Что тогда? Мало тренируются!

    Перед Новым годом мы в студии итожили первую часть сезона, работали приглашенными экспертами Аршавин и Широков, а я выходил по скайпу. Спросил их в лоб: «Что нужно зенитовским ребятам, тем же Кузяеву, Оздоеву, Ерохину, чтобы научиться играть в пас?». И Аршавин с Широковым в один голос сказали: «Так уже поздно!». Понимаете?

    Они не обучены. Они на таких зарплатах и контрактах, а не умеют. И это уже все — пустое поколение. Надо срочно молодых сейчас поднимать. Юрий Морозов, уверен, это сделал бы, а Семак не сможет — опасается результатом рисковать. Но рисковать придется. И всем тренерам предстоит это делать — вводить молодых, и именно своих. Потому что на следующий сезон — новый лимит», — цитирует Орлова «Спорт уик-энд».

    • «Зенит» лидирует в РПЛ, опережая ближайшего преследователя на десять очков.
    • Клуб вылетел из еврокубков.

    Орлов – о трансферах «Зенита» зимой: «Стоит вопрос приглашения хорошего полузащитника»


    Источник: «Спорт уик-энд»

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    Сегодня, 12:33
    Комментарии7
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      Рейтинг: +15347

      DOCTOR PENALTY 10 минут назад

      Всё объективно. Что можно противопоставить словам Орлова?... Распиаренное Лучшее дерево нашего чемпионата? Даже фамилию его называть не хочется. А проблемы лежат намного глубже и они не только в футболе. Посмотрите на ГД, она такая же, как Зенит, со своими деревьями: боксёрами, гимнастами, фигуристами. **++**

      0
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      Рейтинг: +1386

      ALEX ML 24 минуты назад

      Прозрел

      1
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      Рейтинг: +1647

      Бухбух 41 минуту назад

      Зато языком метут, будь здоров, особенно Ерохин.

      2
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      Рейтинг: +4724

      paracetamol 49 минут назад

      Это пробел школы. Не обучают. Молодые не лучше. Техника работы с мячом и в пас в спортшколе - вот на что должен обратить внимание РФС, а не бабло гонять!

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      Рейтинг: +811

      нейтральныйкакникто 51 минуту назад

      Какая кошка пробежала между Зенитом и Орловым?Раньше взахлёб восхищался всем тем , что было связано с Зенитом.А сейчас смеет критиковать,наверное обделили Геннадия.По существу он прав , стоит только добавить- отсутствует умение мыслить на поле , принимать неординарные решения , а так же отсутствие физ. выносливости. И это всё касается ВСЕХ игроков из РФПЛ

      4
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      Рейтинг: +1167

      латунный 53 минуты назад

      газпром поможет.отменить лимит и сократить зарплаты тогда они будут играть а не просто выходить на поле .а изменения лимита ничего не даст у них контракты на милионы а милеонеры играть в футбол не хотят

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      Рейтинг: +4724

      paracetamol > латунный 49 минут назад

      Нет техники, не поможет. В других клупах еще хуже.

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