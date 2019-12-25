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  • Орлов – о трансферах «Зенита» зимой: «Стоит вопрос приглашения хорошего полузащитника»

Орлов – о трансферах «Зенита» зимой: «Стоит вопрос приглашения хорошего полузащитника»

25 декабря 2019, 01:34
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Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал о готовящейся трансферной кампании петербургской команды в зимнее трансферное окно.

«22 января открывается трансферное окно. Я вчера буквально разговаривал с Александром Медведевым, он сказал: «Ну вот, 22 января и начнем все говорить». Естественно, намечается большое движение в стане «Зенита». Есть футболисты и даже тренер Семак, у которых заканчиваются контракты. Дзюба, Шатов, Смольников, Иванович, Жирков, Кержаков, Кузяев — с ними будут решать, продлевать соглашения или нет.

Из аренды наверняка вернут Мостового, который играет в «Сочи». Играет хорошо. Его надо возвращаться, деваться некуда. Обидно, что Круговой получил травму, ему сделали операцию. Он сейчас в «Уфе», за «Зенит» он сможет тренироваться и выступать только летом. Это хорошее подспорье, ведь Дуглас Сантос физически сдал под конец первой части сезона. В предыдущих матчах он был свежее и интереснее.

Ждем Александра Кокорина, потому что он в прекрасной форме. И все у него будет хорошо. Был год, когда журналисты Санкт-Петербурга признали его лучшим футболистом города, но потом у него была травма, и мы не успели вручить ему награду. Я хочу восполнить этот пробел, но Медведев попросил меня подождать, пока его не заявят. Он понимает, что история Кокорина и Мамаева — не только по уголовному кодексу, но и политическая. К сожалению. И мы его понимаем. Надеемся вручить ему награду, когда он появится. Это должно произойти в следующем году, в марте.

Малком должен начать тренироваться с первого дня, «Зенит» 11 января выходит из отпуска.

Какие будут трансферы? На повестке стоит вопрос приглашения хорошего полузащитника. Да и центрального защитника, сейчас это надо. Маммана раньше лета не появится. С Дриусси вопрос открыт. Ясно, что ему будет трудно конкурировать. Он сам говорил, что ему трудно будет конкурировать с Кокориным и Малкомом. Он хочет быть нападающим, а из него начали делать полузащитника. И он уже изъявлял желание уйти. Не знаю, уйдет ли он зимой, но летом возможно.

Соболев тоже находится в обойме игроков, которые могут оказаться в «Зените». А почему нет? Когда-то говорили про Миранчуков, но ясно, что эта тема прошла. А вот Соболев – новый человек, на него надо посмотреть. И еще обратить внимание на игроков молодежной сборной страны. То есть, Мусаев, Прохин... Фэйр-плей позволяет точечно пригласить игроков-звезд», — сказал Орлов.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ, опережая ближайшего преследователя на десять очков.
  • Клуб вылетел из еврокубков.

Источник: Ютуб-канал Геннадия Орлова
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (5)
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paracetamol
1577248888
История Кокорина и Мамаева — не только по уголовному кодексу, но и политическая... --------------------------------------------- Ну раз у нас политика в спорт вмешивается, то что пенять на ВАДу, которая на наших спортсменов наезжает?
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Hektor 84
1577259198
Рассказал Гена о своих снах попивая виски.
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Культурный болельщик
1577266517
Прислушался бы ты, деда Гена, к словам Медведева и подождал бы до 22.01. Там бы и поговорили. Хотя повторюсь - идеальное место Геннадию на скамейке с бабками во дворе. Ну на матчи пусть ходит, все же старый как-то заслужил своим прошлым)
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