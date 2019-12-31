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  • «Барселона» Гвардиолы – лучшая команда последнего десятилетия по версии FourFourTwo

«Барселона» Гвардиолы – лучшая команда последнего десятилетия по версии FourFourTwo

31 декабря 2019, 15:54
10

Британский журнал FourFourTwo опубликовал собственный рейтинг лучших команд последнего десятилетия.

1. «Барселона» Хосепа Гвардиолы, 2008-2012;

2. Сборная Испании Висенте Дель Боске, 2010-2012;

3. «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, 2016-2019;

4. «Лестер» Клаудио Раньери, сезон-2015/16;

5. «Бавария» Юппа Хайнкеса, 2011-2013;

6. «Реал» Зинедина Зидана, 2016-2018;

7. «Интер» Жозе Моуринью, сезон-2009/10;

8. «Бавария» Хосепа Гвардиолы, 2013-2016;

9. «Барселона» Луиса Энрике, 2014-2017;

10. «Атлетико» Диего Симеоне, 2011-2019.

Полностью с рейтингом топ-25 можно ознакомиться на сайте FourFourTwo.

Источник: FourFourTwo
Испания. Примера Барселона Гвардиола Хосеп
Комментарии (10)
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К.Серж.А
1577800840
'Эммм... И в 10-ке не нашлось места Ливерпулю .... Мда.... Нет слов ..
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Павел Буре
1577807486
Бавария гвардиолы??? разве что в чемпионате германии.
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DeStar
1577813355
я конечно не ханжа... но спорно, зидан с реалом и 3 лч мог быть и повыше сити который 2 апл взял и че теперь?) да и бавария гвардолы тут что забыла? почему условного юве нет? свой чемп берет как сити или бавария. только по больше и почаще сити, да и 2 финала лч это в бесконечно раз больше нежели бавария или сити гвардиолы. где тогда псж? лестер из-за сезона в апл.. ну с одной стороны да, топчик. С первым местом согласен. только второй должен быть реал, ну или 3-им после испании, а он тут спрятался совсем далеко)
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Psih86
1577820149
На счёт первого места вообще сомнений нет. Возможно это и команда столетия...
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Nesterenko
1577861579
Почему здесь нет сборной Германии?
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