«Барселона» Гвардиолы – лучшая команда последнего десятилетия по версии FourFourTwo

Британский журнал FourFourTwo опубликовал собственный рейтинг лучших команд последнего десятилетия.
1. «Барселона» Хосепа Гвардиолы, 2008-2012;
2. Сборная Испании Висенте Дель Боске, 2010-2012;
3. «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, 2016-2019;
4. «Лестер» Клаудио Раньери, сезон-2015/16;
5. «Бавария» Юппа Хайнкеса, 2011-2013;
6. «Реал» Зинедина Зидана, 2016-2018;
7. «Интер» Жозе Моуринью, сезон-2009/10;
8. «Бавария» Хосепа Гвардиолы, 2013-2016;
9. «Барселона» Луиса Энрике, 2014-2017;
10. «Атлетико» Диего Симеоне, 2011-2019.
Полностью с рейтингом топ-25 можно ознакомиться на сайте FourFourTwo.
Источник: FourFourTwo