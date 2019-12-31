«Барселона» Гвардиолы – лучшая команда последнего десятилетия по версии FourFourTwo

Британский журнал FourFourTwo опубликовал собственный рейтинг лучших команд последнего десятилетия.

1. «Барселона» Хосепа Гвардиолы, 2008-2012;

2. Сборная Испании Висенте Дель Боске, 2010-2012;

3. «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, 2016-2019;

4. «Лестер» Клаудио Раньери, сезон-2015/16;

5. «Бавария» Юппа Хайнкеса, 2011-2013;

6. «Реал» Зинедина Зидана, 2016-2018;

7. «Интер» Жозе Моуринью, сезон-2009/10;

8. «Бавария» Хосепа Гвардиолы, 2013-2016;

9. «Барселона» Луиса Энрике, 2014-2017;

10. «Атлетико» Диего Симеоне, 2011-2019.

Полностью с рейтингом топ-25 можно ознакомиться на сайте FourFourTwo.