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    «Барселона» Гвардиолы – лучшая команда последнего десятилетия по версии FourFourTwo

    Британский журнал FourFourTwo опубликовал собственный рейтинг лучших команд последнего десятилетия.

    1. «Барселона» Хосепа Гвардиолы, 2008-2012;

    2. Сборная Испании Висенте Дель Боске, 2010-2012;

    3. «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, 2016-2019;

    4. «Лестер» Клаудио Раньери, сезон-2015/16;

    5. «Бавария» Юппа Хайнкеса, 2011-2013;

    6. «Реал» Зинедина Зидана, 2016-2018;

    7. «Интер» Жозе Моуринью, сезон-2009/10;

    8. «Бавария» Хосепа Гвардиолы, 2013-2016;

    9. «Барселона» Луиса Энрике, 2014-2017;

    10. «Атлетико» Диего Симеоне, 2011-2019.

    Полностью с рейтингом топ-25 можно ознакомиться на сайте FourFourTwo.

    Источник: FourFourTwo

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +190

      К.Серж.А 7 минут назад

      'Эммм... И в 10-ке не нашлось места Ливерпулю .... Мда.... Нет слов ..

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