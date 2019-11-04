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    Завершился 15-й тур РПЛ. «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА, «Спартак» впервые проиграл при Тедеско и другие результаты

    Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

    Уфа – Локомотив (Москва) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Эдер, 60; 1:1 – Бизяк, 71 (с пенальти).

    Текстовая онлайн-трансляция

    Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Понсе, 43 (с пенальти); 1:1 – Ордец, 90+3.

    Сочи – Тамбов – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Костюков, 41; 1:1 – Нобоа, 44; 1:2 – Мелкадзе, 56.

    Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Влашич, 45; 1:1 – Ерохин, 73.

    Удаления: нет – Бийол, 54.

    Краснодар – Ростов – 2:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Ионов, 34; 0:2 – Ионов, 41; 1:2 – Игнатьев, 90+3; 2:2 – Спайич, 90+5.

    «Урал» – «Оренбург» – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Фамейе, 4; 0:2 – Рикарду Алвеш, 45; 1:2 – Бикфалви, 64.

    «Крылья Советов» – «Рубин» – 0:0

    Спартак (Москва) – Арсенал (Тула) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Луценко, 16.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    04.11.2019 23:15
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    Комментарии80
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      Рейтинг: +895

      xkixerx 5 ноября 2019, 10:05

      А если бы ЛОКО не подарил, именно подарил..... 3 очка, Спартак бы уже в стыковых сидел))))

      2
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      Рейтинг: +22

      ImpNaz.com 5 ноября 2019, 01:19

      ЗЕНИТ ЧЕМПИОН! НА ВЕКИ ВЕКОВ!

      0
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      Рейтинг: +18025

      paracetamol 5 ноября 2019, 00:49

      Зенит - чемпион! Все убедились?

      -2
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      Рейтинг: +2336

      den161 > paracetamol 5 ноября 2019, 08:13

      уже что, май месяц? смотри как бы не аукнулось преждевременное "гоп"

      0
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 4 ноября 2019, 23:35

      Вы что творите люди?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +7

      kolotuhink 4 ноября 2019, 23:32

      Договорные матчи >> black-bet.ru

      -1
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      Рейтинг: +67642

      portero 4 ноября 2019, 20:22

      надо Луценко менять, сдох совсем

      0
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      Рейтинг: +8905

      GoLenaStop 4 ноября 2019, 17:52

      Спартак примет от Арсенала. Если судьи не вмудятся.
      Втулить пора бы свиноту, чтоб знали своё место в свинарнике!
      Удачи, Тула!

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      Рейтинг: -11

      lyudmilazhurkov 4 ноября 2019, 13:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Наши власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---------- http://gg.gg/anticam

      -4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 ноября 2019, 11:20

      Молодец Краснодар, проигрывал 0:2 и в концовке забить два мяча на
      последних минутах, это прям по-чемпионски. Вот характер команды.

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      Рейтинг: +18277

      ilichkadr 4 ноября 2019, 10:47

      Спартаку пока прёт, поэтому даже не сомневаюсь в сегодняшней победе.

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