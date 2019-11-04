Завершился 15-й тур РПЛ. «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА, «Спартак» впервые проиграл при Тедеско и другие результаты

Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур
Уфа – Локомотив (Москва) – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Эдер, 60; 1:1 – Бизяк, 71 (с пенальти).
Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Понсе, 43 (с пенальти); 1:1 – Ордец, 90+3.
Голы: 0:1 – Костюков, 41; 1:1 – Нобоа, 44; 1:2 – Мелкадзе, 56.
Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Влашич, 45; 1:1 – Ерохин, 73.
Удаления: нет – Бийол, 54.
Краснодар – Ростов – 2:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Ионов, 34; 0:2 – Ионов, 41; 1:2 – Игнатьев, 90+3; 2:2 – Спайич, 90+5.
«Урал» – «Оренбург» – 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Фамейе, 4; 0:2 – Рикарду Алвеш, 45; 1:2 – Бикфалви, 64.
«Крылья Советов» – «Рубин» – 0:0
Спартак (Москва) – Арсенал (Тула) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Луценко, 16.
Источник: «Бомбардир»