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  • Завершился 15-й тур РПЛ. «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА, «Спартак» впервые проиграл при Тедеско и другие результаты

Завершился 15-й тур РПЛ. «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА, «Спартак» впервые проиграл при Тедеско и другие результаты

4 ноября 2019, 23:15
89

Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

Уфа – Локомотив (Москва) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Эдер, 60; 1:1 – Бизяк, 71 (с пенальти).

Текстовая онлайн-трансляция

Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Понсе, 43 (с пенальти); 1:1 – Ордец, 90+3.

Сочи – Тамбов – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Костюков, 41; 1:1 – Нобоа, 44; 1:2 – Мелкадзе, 56.

Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Влашич, 45; 1:1 – Ерохин, 73.

Удаления: нет – Бийол, 54.

Краснодар – Ростов – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Ионов, 34; 0:2 – Ионов, 41; 1:2 – Игнатьев, 90+3; 2:2 – Спайич, 90+5.

«Урал» – «Оренбург» – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Фамейе, 4; 0:2 – Рикарду Алвеш, 45; 1:2 – Бикфалви, 64.

«Крылья Советов» – «Рубин» – 0:0

Спартак (Москва) – Арсенал (Тула) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Луценко, 16.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Ахмат Уфа Локомотив Сочи Тамбов Зенит ЦСКА Краснодар Ростов Урал Оренбург Крылья Советов Рубин Спартак Арсенал
Комментарии (89)
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portero
1572776216
желаю увидеть победу , желательно нашу, а то будет потеря для двух команд.
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a-rakhmatov
1572779155
Южное дерби за второе место в РПЛ...удачи Ростову!!!
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латунный
1572781376
победит сильнейший
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mihail200606
1572787916
Ростовские болелы молодцы, хорошо заряжают.. Много приехало.. Надеюсь, матч забойный будет..
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portero
1572791159
Карпин незря поберег силы в кубковом матче, пока всё нормально у Ростова.
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giluxa1963
1572850030
Краснодар закрутил интригу как в хорошем детективе
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Джой
1572853560
Думаю мясным сегодня можно ставить на Победу своей команды. Не зря слушок появился по судей. Что первая пятерка притормозила,дабы поверили в Тедеску и спартак. Если так то понятно какие лица вручили на лапы Вилковым и т.п
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ilichkadr
1572853637
Спартаку пока прёт, поэтому даже не сомневаюсь в сегодняшней победе.
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lyudmilazhurkov
1572864027
Наши власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---------- http://gg.gg/anticam
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GoLenaStop
1572879124
Спартак примет от Арсенала. Если судьи не вмудятся. Втулить пора бы свиноту, чтоб знали своё место в свинарнике! Удачи, Тула!
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