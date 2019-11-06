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Главный судья:
Алексей Сухой (Люберцы)
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Спартак - Арсенал

04.11.2019, Понедельник, 19:00 мск Москва, стадион Открытие Банк Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 15 тур Спартак - Арсенал Молодежные команды: 5 - 2
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
25 тур
25 апреля, четверг 20:30 Арсенал 3:0 Спартак
11 тур
21 октября, воскресенье 16:30 Спартак 2:3 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
19 тур
1 декабря, пятница 19:30 Арсенал 0:1 Спартак
5 тур
9 августа, среда 19:30 Спартак 2:0 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
30 тур
21 мая, воскресенье 15:00 Арсенал 3:0 Спартак
1 тур
31 июля, воскресенье 18:00 Спартак 4:0 Арсенал
Товарищеские матчи 2016

25 июня, суббота 17:30 Арсенал 1:2 Спартак
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
22 тур
9 апреля, четверг 17:45 Арсенал 1:0 Спартак
13 тур
9 ноября, воскресенье 18:00 Спартак 2:0 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 5 ноября 2019, 13:33

    Выстрел из пушки Арсенала по свиньям состоялся. У Тедеско сотрясение мозга.

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    Рейтинг: +127

    СиБЕЕРяк 4 ноября 2019, 21:40

    Ура, спаму еврокубки не забудем не простим!!! В пердив на очистку кармы!!! Очень хорошая новость! Новосибирск против спама!

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    Рейтинг: +2269

    dyema 4 ноября 2019, 21:26

    Ну всё надо попробовать новому тренеру, ничья была, победа была, теперь вот и поражение))) С почином!!!

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 4 ноября 2019, 21:05

    Поздравляю Арсенал Т. с победой над спартаком!

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    Рейтинг: +461

    Завулон new new 4 ноября 2019, 21:04

    Вот это поворот,это не должно было произойти но произошло. Туле респект!

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    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com 4 ноября 2019, 20:57

    Сто раз говорил: -Дело не в тренере, а в ногожопости Спартака.

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    Рейтинг: +234

    Кнут Юхансон 4 ноября 2019, 20:50

    Почему Арсенал не играл вторым составом ?

    2
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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > Кнут Юхансон 4 ноября 2019, 20:58

    Ну, какой второй состав? У Арсенала и так отсутствовали 3 основных игрока.

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    Рейтинг: +7395

    Старикан 4 ноября 2019, 20:40

    Опять здравствуй жопа новый год...

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    Рейтинг: +21154

    derrik2000 4 ноября 2019, 20:38

    ВСЁ! У меня больше нет желания ЭТО г...но смотреть.
    Пойду попью чайку и покурю.

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    Рейтинг: +142

    Сергёга 4 ноября 2019, 20:29

    М даааа, не долго музыка играла... Ничего на самом деле не меняется. Как был геморрой, так и остался.

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