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Судьи
Главный судья:
Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Материалы

Зенит - ЦСКА

02.11.2019, Суббота, 19:00 мск Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 15 тур Зенит - ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
28 тур
12 мая, воскресенье 19:00 Зенит 3:1 ЦСКА
14 тур
11 ноября, воскресенье 19:00 ЦСКА 2:0 Зенит
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
28 тур
29 апреля, воскресенье 16:30 Зенит 0:0 ЦСКА
14 тур
22 октября, воскресенье 16:30 ЦСКА 0:0 Зенит
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
18 тур
4 марта, суббота 16:30 ЦСКА 0:0 Зенит
4 тур
20 августа, суббота 17:00 Зенит 1:1 ЦСКА
Суперкубок России 2016

23 июля, суббота 19:00 ЦСКА 0:1 Зенит
Россия. Кубок (2015/2016)
Финал
2 мая, понедельник 16:00 ЦСКА 1:4 Зенит
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
22 тур
3 апреля, воскресенье 19:30 Зенит 2:0 ЦСКА
8 тур
12 сентября, суббота 14:00 ЦСКА 2:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
21 тур
5 апреля, воскресенье 13:30 Зенит 2:1 ЦСКА
12 тур
1 ноября, суббота 16:00 ЦСКА 0:1 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
21 тур
15 марта, суббота 16:00 ЦСКА 1:0 Зенит
13 тур
18 октября, пятница 20:00 Зенит 2:0 ЦСКА
Объединенный Суперкубок 2014
2 тур
2 февраля, воскресенье 20:00 Зенит 2:0 ЦСКА
Суперкубок России 2013

13 июля, суббота 21:30 ЦСКА 3:0 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
17 тур
26 ноября, понедельник 20:00 Зенит 1:1 ЦСКА
3 тур
4 августа, суббота 13:30 ЦСКА 1:3 Зенит
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
39 тур
14 апреля, суббота 19:00 Зенит 2:0 ЦСКА
33 тур
3 марта, суббота 16:00 ЦСКА 2:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
19 тур
6 августа, суббота 18:45 ЦСКА 0:2 Зенит
4 тур
10 апреля, воскресенье 18:30 Зенит 0:3 ЦСКА
Россия. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
20 апреля, среда 20:00 Зенит 0:2 ЦСКА
Суперкубок России 2011
Финал
6 марта, воскресенье 13:00 Зенит 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига 2010
18 тур
10 ноября, среда 19:00 Зенит 1:3 ЦСКА
4 тур
28 апреля, среда 20:00 ЦСКА 0:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2009
23 тур
26 сентября, суббота 14:00 Зенит 2:0 ЦСКА
9 тур
17 мая, воскресенье 19:00 ЦСКА 2:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2008
22 тур
21 сентября, воскресенье 16:00 Зенит 1:3 ЦСКА
8 тур
30 июля, среда 19:00 ЦСКА 0:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2007
25 тур
29 сентября, суббота 14:00 Зенит 2:1 ЦСКА
11 тур
26 мая, суббота 14:00 ЦСКА 2:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2006
26 тур
5 ноября, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:0 Зенит
11 тур
19 июля, среда 00:00 Зенит 0:0 ЦСКА
Россия. Кубок (2005/2006)
1/2 финала
ответный матч		 10 мая, среда 20:00 Зенит 0:3 ЦСКА
Россия. Кубок (2005/2006)
1/2 финала
первый матч		 3 мая, среда 14:00 ЦСКА 1:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2005
20 тур
21 августа, воскресенье 18:00 ЦСКА 1:1 Зенит
5 тур
17 апреля, воскресенье 16:00 Зенит 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2004
27 тур
25 октября, понедельник 00:00 Зенит 0:3 ЦСКА
4 тур
3 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 3:3 Зенит
Россия. Премьер-лига 2003
16 тур
11 июля, пятница 00:00 ЦСКА 2:2 Зенит
15 тур
28 июня, суббота 00:00 Зенит 4:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2002
26 тур
6 октября, воскресенье 00:00 Зенит 0:2 ЦСКА
3 тур
17 марта, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:0 Зенит
Чемпионат России 2001
26 тур
30 сентября, воскресенье 00:00 Зенит 6:1 ЦСКА
12 тур
11 июня, понедельник 00:00 ЦСКА 1:1 Зенит
Чемпионат России 2000
22 тур
18 августа, пятница 00:00 Зенит 0:1 ЦСКА
8 тур
12 мая, пятница 00:00 ЦСКА 4:1 Зенит
Чемпионат России 1999
19 тур
11 июля, воскресенье 00:00 Зенит 1:1 ЦСКА
5 тур
2 мая, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:2 Зенит
Чемпионат России 1998
17 тур
22 июля, среда 00:00 Зенит 0:1 ЦСКА
2 тур
4 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 1:2 Зенит
Чемпионат России 1997
28 тур
20 сентября, суббота 00:00 Зенит 2:0 ЦСКА
11 тур
24 мая, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Зенит
Чемпионат России 1996
29 тур
28 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 1:0 Зенит
12 тур
15 мая, среда 00:00 Зенит 1:1 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +987

    Mirak92 2 ноября 2019, 22:56

    Не заслуженная ничья для коней и отскок газпрома.

    2
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    Рейтинг: +653

    MichelWB > Mirak92 3 ноября 2019, 02:03

    Как всегда у бомжей 12-й игрок - судья.

    0
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    Рейтинг: +987

    Mirak92 2 ноября 2019, 22:54

    Кони ухххх))

    0
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 2 ноября 2019, 21:31

    ну и зачем выплескивать столько негатива? игра интересная и живая. обе команды играли на победу и получили заслуженный результат.

    0
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    Рейтинг: +9416

    ufos73 > andrej-lucevich 3 ноября 2019, 00:46

    Потому что Андрюша, одни играли не честно!

    1
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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 2 ноября 2019, 21:06

    СЕГОДНЯ БЫЛА ПОЛНАЯ ЖОПА .ГДЕ ВИДЕОПОВТОРЫ СУДЬЯ ПОЛНЫЙ УРОД!ПОЛУЧИВ БАБЛО ОТ МИЛЛЕРА ПЫТАЛСЯ ЗЕНИТ ВЫТЯНУТЬ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ.ЕМУ ДАЖЕ МАТЧИ ДВОРОВЫХ КОМАНД НЕЛЬЗЯ ДОВЕРИТЬ СУДИТЬ.ПОЧЕМУ АРБИТРА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА НЕ ПОСТАВИЛИ СУДЬЁЙ.ОН В ПЕРЕРЫВЕ МАТЧА ПРАВИЛЬНО СКАЗАЛ,ЧТО ИГРОКА ЗЕНИТА АЗМУНА НАДО БЫЛО УДАЛЯТЬ.

    3
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    Рейтинг: +255

    aleksander 2 ноября 2019, 21:03

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    Пздц... Не раскатать этих ничтожных чуханов ( которые в лиге Европы, "уточняю лиге Европы а не в Лиге чемпионов" влетают 1-5 чемпиона Болгарии, от команды на тот момент занимающей 15 или 17 место в Испании, ещё и в добавок от венгров...) стыдновато ребята... Эти чуханы Ростову вылетели на домашнем поле, а все мы помним как МЫ раскатали Ростов!!! Странные дела происходят, Семак явно не угадал с составом и тактикой, их рвать нужно было а не бояться катить мяч вперёд!!!

    -5
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    Рейтинг: +2231

    river31 > aleksander 2 ноября 2019, 21:09

    Странные дела? Слушай, а ведь точно, странные....

    3
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    Рейтинг: +27

    Любитель футбола, но не р 2 ноября 2019, 21:01

    Обращаюсь к голубым глиномесам, как вы болеете за свое дерьмо? Вам х. У. Й. Показывают игроки не стараясь играть за победу, а вы за них болеете! Считаю настоящим попущенцем человека, который уважает зину. Пусть выйграет Ростов, а не вы. Вы убогий сорт общества и вашему клубу на вас пох

    6
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    Рейтинг: +255

    aleksander > Любитель футбола, но не р 3 ноября 2019, 08:21

    Как и нам на тебя пох.у.й.)))

    0
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    Рейтинг: +9416

    ufos73 2 ноября 2019, 21:00

    Желаю немцам опустить это го*но! Очень низко. Они заслуживают это!!!

    10
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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане > ufos73 2 ноября 2019, 21:01

    Согласна,но к сожалению гавно не тонет!

    3
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    Рейтинг: +174

    iurylario 2 ноября 2019, 20:56

    милляр показывает палец вилкову и приговаривает должок

    3
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    Рейтинг: +1406

    DemSerg 2 ноября 2019, 20:56

    зенит потерял лицо на последней минуте

    3
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    Рейтинг: +804

    Dizgen 2 ноября 2019, 20:55

    Коняшки красавы 10 против 12 зеня+вилков

    4
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    Рейтинг: +479

    R-W_warrior > Dizgen 2 ноября 2019, 21:01

    против 13-ти...11+судья+стадион...

    1
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