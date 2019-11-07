Зенит - ЦСКА

Не заслуженная ничья для коней и отскок газпрома.
|28 тур
|12 мая, воскресенье
|19:00
|Зенит
|3:1
|ЦСКА
|14 тур
|11 ноября, воскресенье
|19:00
|ЦСКА
|2:0
|Зенит
|28 тур
|29 апреля, воскресенье
|16:30
|Зенит
|0:0
|ЦСКА
|14 тур
|22 октября, воскресенье
|16:30
|ЦСКА
|0:0
|Зенит
|20 тур
|21 августа, воскресенье
|18:00
|ЦСКА
|1:1
|Зенит
|5 тур
|17 апреля, воскресенье
|16:00
|Зенит
|1:0
|ЦСКА
|26 тур
|30 сентября, воскресенье
|00:00
|Зенит
|6:1
|ЦСКА
|12 тур
|11 июня, понедельник
|00:00
|ЦСКА
|1:1
|Зенит
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|22
|6
|2
|65:18
|+47
|72
|2.
|Локомотив
|30
|16
|9
|5
|41:29
|+12
|57
|3.
|Краснодар
|30
|14
|10
|6
|49:30
|+19
|52
|4.
|ЦСКА
|30
|14
|8
|8
|43:29
|+14
|50
|5.
|Ростов
|30
|12
|9
|9
|45:50
|-5
|45
|6.
|Динамо М
|30
|11
|8
|11
|27:30
|-3
|41
|7.
|Спартак М
|30
|11
|6
|13
|35:33
|+2
|39
|8.
|Арсенал Т
|30
|11
|5
|14
|37:41
|-4
|38
|9.
|Уфа
|30
|8
|14
|8
|22:24
|-2
|38
|10.
|Рубин
|30
|8
|11
|11
|18:28
|-10
|35
|11.
|Урал
|30
|9
|8
|13
|36:53
|-17
|35
|12.
|Сочи
|30
|8
|9
|13
|40:39
|+1
|33
|13.
|Ахмат
|30
|7
|10
|13
|27:46
|-19
|31
|14.
|Тамбов
|30
|9
|4
|17
|37:41
|-4
|31
|15.
|Крылья Советов
|30
|8
|7
|15
|33:40
|-7
|31
|16.
|Оренбург
|30
|7
|6
|17
|28:52
|-24
|27
ну и зачем выплескивать столько негатива? игра интересная и живая. обе команды играли на победу и получили заслуженный результат.
Потому что Андрюша, одни играли не честно!
СЕГОДНЯ БЫЛА ПОЛНАЯ ЖОПА .ГДЕ ВИДЕОПОВТОРЫ СУДЬЯ ПОЛНЫЙ УРОД!ПОЛУЧИВ БАБЛО ОТ МИЛЛЕРА ПЫТАЛСЯ ЗЕНИТ ВЫТЯНУТЬ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ.ЕМУ ДАЖЕ МАТЧИ ДВОРОВЫХ КОМАНД НЕЛЬЗЯ ДОВЕРИТЬ СУДИТЬ.ПОЧЕМУ АРБИТРА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА НЕ ПОСТАВИЛИ СУДЬЁЙ.ОН В ПЕРЕРЫВЕ МАТЧА ПРАВИЛЬНО СКАЗАЛ,ЧТО ИГРОКА ЗЕНИТА АЗМУНА НАДО БЫЛО УДАЛЯТЬ.
Пздц... Не раскатать этих ничтожных чуханов ( которые в лиге Европы, "уточняю лиге Европы а не в Лиге чемпионов" влетают 1-5 чемпиона Болгарии, от команды на тот момент занимающей 15 или 17 место в Испании, ещё и в добавок от венгров...) стыдновато ребята... Эти чуханы Ростову вылетели на домашнем поле, а все мы помним как МЫ раскатали Ростов!!! Странные дела происходят, Семак явно не угадал с составом и тактикой, их рвать нужно было а не бояться катить мяч вперёд!!!
Странные дела? Слушай, а ведь точно, странные....
Обращаюсь к голубым глиномесам, как вы болеете за свое дерьмо? Вам х. У. Й. Показывают игроки не стараясь играть за победу, а вы за них болеете! Считаю настоящим попущенцем человека, который уважает зину. Пусть выйграет Ростов, а не вы. Вы убогий сорт общества и вашему клубу на вас пох
Как и нам на тебя пох.у.й.)))
Желаю немцам опустить это го*но! Очень низко. Они заслуживают это!!!
Согласна,но к сожалению гавно не тонет!
Коняшки красавы 10 против 12 зеня+вилков
против 13-ти...11+судья+стадион...