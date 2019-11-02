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Судьи
Главный судья:
Евгений Турбин (Дмитров)
Материалы

Уфа - Локомотив

02.11.2019, Суббота, 14:00 мск Уфа, стадион Нефтяник Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 15 тур Уфа - Локомотив Молодежные команды: 0 - 4
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
30 тур
26 мая, воскресенье 14:00 Локомотив 1:0 Уфа
1 тур
30 июля, понедельник 18:00 Уфа 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
27 тур
22 апреля, воскресенье 19:00 Локомотив 0:0 Уфа
13 тур
15 октября, воскресенье 14:00 Уфа 1:0 Локомотив
Россия. Кубок (2016/2017)
1/2 финала
5 апреля, среда 19:30 Локомотив 1:0 Уфа
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
21 тур
1 апреля, суббота 15:00 Уфа 0:1 Локомотив
7 тур
17 сентября, суббота 19:00 Локомотив 0:1 Уфа
Товарищеские матчи 2016

7 июля, четверг 18:00 Локомотив 2:0 Уфа
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
20 тур
13 марта, воскресенье 17:00 Локомотив 2:0 Уфа
6 тур
23 августа, воскресенье 13:30 Уфа 0:3 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
24 тур
18 апреля, суббота 13:00 Уфа 1:0 Локомотив
14 тур
24 ноября, понедельник 19:00 Локомотив 0:0 Уфа
Россия. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
29 октября, среда 17:00 Уфа 0:1 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +423

    Red-Green_fan 2 ноября 2019, 18:02

    Турбин? Кто этого ушлепка допустил судить в РПЛ?

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    Рейтинг: +18460

    ilichkadr 2 ноября 2019, 15:52

    Уфа отобрала 2 очка у дрезины.

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