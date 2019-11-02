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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Локомотив
Уфа - Локомотив: обзор матча 02 ноября 2019
Уфа
02.11.2019, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив
72'
Л. Бизяк (П)
59'
Эдер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Локомотив
90'
+1
Желтая карточка
В. Игнатьев
85'
Желтая карточка
М. Рыбус
84'
Желтая карточка
В. Чорлука
76'
Желтая карточка
Б. Хеведес
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Бизяк
72'
71'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
67'
Желтая карточка
А. Миранчук
64'
Желтая карточка
Р. Жемалетдинов
59'
ГОЛ! 0:1!
Эдер
Пас отдал
А. Миранчук
Желтая карточка
А. Голубев
52'
17'
Желтая карточка
Эдер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
10
Азер Алиев
ЛАЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПАЗ
50
Артем Голубев
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
18
Оливье Тилль
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
26
Мурило Серкейра
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Уфа
16
Юрий Шафинский
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
18
Александр Коломейцев
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
3-4-1-1-1
31
Беленов
3
Аликин
24
Неделчару
15
Пуцко
10
Алиев
50
Голубев
74
Фомин
33
Сухов
18
Тилль
57
Кротов
77
Бизяк
4-3-2-1
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хеведес
14
Чорлука
31
Рыбус
20
Крыховяк
6
Баринов
26
Серкейра
59
Миранчук
10
Жемалетдинов
24
Эдер
Остались в запасе
Уфа
Локомотив
16
Юрий Шафинский
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
8
Роман Тугарев
ЛВ
89
Никита Дорофеев
АП
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
18
Александр Коломейцев
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
16
Юрий Шафинский
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
89
Никита Дорофеев
АП
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
84
Михаил Лысов
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
18
Александр Коломейцев
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Уфа - Локомотив
1
8
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
8
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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