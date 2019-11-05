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Судьи
Главный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Материалы

Крылья Советов - Рубин

04.11.2019, Понедельник, 16:30 мск Самара, стадион Солидарность Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 15 тур Крылья Советов - Рубин Молодежные команды: 3 - 2
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
23 тур
12 апреля, пятница 18:30 Крылья Советов 1:0 Рубин
9 тур
1 октября, понедельник 19:30 Рубин 2:1 Крылья Советов
Россия. Кубок (2017/2018)
1/8 финала
25 октября, среда 19:00 Рубин 1:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
24 тур
23 апреля, воскресенье 14:30 Крылья Советов 0:0 Рубин
10 тур
15 октября, суббота 17:00 Рубин 3:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
29 тур
15 мая, воскресенье 14:30 Крылья Советов 1:1 Рубин
15 тур
8 ноября, воскресенье 14:30 Рубин 2:0 Крылья Советов
Товарищеские матчи 2016

27 февраля, суббота 17:00 Крылья Советов 0:0 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
29 тур
10 мая, суббота 15:15 Крылья Советов 0:4 Рубин
6 тур
25 августа, воскресенье 17:30 Рубин 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
29 тур
19 мая, воскресенье 16:00 Крылья Советов 3:1 Рубин
15 тур
11 ноября, воскресенье 15:45 Рубин 2:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
22 тур
28 августа, воскресенье 18:45 Рубин 1:0 Крылья Советов
7 тур
1 мая, воскресенье 19:00 Крылья Советов 2:2 Рубин
Россия. Премьер-Лига 2010
26 тур
29 октября, пятница 18:45 Крылья Советов 0:2 Рубин
12 тур
9 июля, пятница 16:30 Рубин 3:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2009
27 тур
30 октября, пятница 19:00 Рубин 4:1 Крылья Советов
13 тур
11 июля, суббота 16:30 Крылья Советов 1:2 Рубин
Россия. Премьер-лига 2008
26 тур
25 октября, суббота 14:00 Рубин 3:0 Крылья Советов
12 тур
5 июля, суббота 17:00 Крылья Советов 2:2 Рубин
Россия. Премьер-лига 2007
27 тур
21 октября, воскресенье 15:00 Крылья Советов 3:0 Рубин
13 тур
16 июня, суббота 18:30 Рубин 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2006
17 тур
28 августа, понедельник 00:00 Рубин 2:1 Крылья Советов
2 тур
27 марта, понедельник 00:00 Крылья Советов 0:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2005
27 тур
23 октября, воскресенье 16:00 Рубин 2:1 Крылья Советов
12 тур
18 июня, суббота 18:00 Крылья Советов 2:2 Рубин
Россия. Премьер-лига 2004
25 тур
2 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 2:1 Рубин
6 тур
10 апреля, суббота 00:00 Рубин 1:3 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2003
28 тур
18 октября, суббота 00:00 Рубин 3:1 Крылья Советов
3 тур
6 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:0 Рубин
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +57650

    Chernyi Lis 4 ноября 2019, 18:18

    ненавижу кс..подкаблучники спартака..победы точно у вас не будет..

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr 4 ноября 2019, 17:11

    Крылья сегодня через не могу вырвут победу. Она им нужнее.

    -2
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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr > Фанат Рубина 4 ноября 2019, 17:46

    Завязывай с пивом. Не ровен час и до конфуза не далеко. Облажаешься в самый не подходящий момент.

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 3 ноября 2019, 14:30

    Ничья будет самое оно 1:1

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