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Судьи
Главный судья:
Станислав Васильев (Ижевск)
Материалы

Урал - Оренбург

04.11.2019, Понедельник, 14:00 мск Екатеринбург, стадион Екатеринбург Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 15 тур Урал - Оренбург
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
28 тур
10 мая, пятница 11:30 Оренбург 2:2 Урал
14 тур
10 ноября, суббота 14:00 Урал 2:1 Оренбург
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
22 тур
10 апреля, понедельник 17:30 Урал 2:0 Оренбург
8 тур
25 сентября, воскресенье 12:00 Оренбург 0:1 Урал
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 26 тур
6 сентября, вторник 16:00 Урал 1:1 Оренбург
Второй этап, 19 тур
11 июля, понедельник 17:30 Оренбург 0:1 Урал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +10

    Dmitry2222 4 ноября 2019, 15:12

    Убирайте Годзюра из ворот, голов 12 в этом чемпионате чисто его заслуга.

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    Рейтинг: +174

    iurylario 4 ноября 2019, 15:09

    комментатор сегодня середняк приятно

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    Рейтинг: +174

    iurylario 4 ноября 2019, 15:08

    щас опять как с зенитом будут удалять оренбург давить штрафными и пенками

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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr 4 ноября 2019, 14:49

    Газпром прошёлся по Уралмашу.

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 3 ноября 2019, 14:35

    0:1

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    Рейтинг: +2231

    river31 > vladimir-7 4 ноября 2019, 14:15

    Ужо.)))) Что дальше?

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