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  • Каррера: «Замена Промеса? Рассмотрим все варианты, в том числе из «Спартака-2»

Каррера: «Замена Промеса? Рассмотрим все варианты, в том числе из «Спартака-2»

3 сентября 2018, 02:00
12

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о комплектовании состава команды.

«Я регулярно посещаю матчи второй команды «Спартака». Уверен, что молодежь нужно подключать к основе, но лишь тогда, когда она готова к этому.

Когда Промес был в команде, мы все равно играли в командный футбол. Думаю, что у нас есть игроки, которые готовы его заменить, я желаю ему удачи в будущем.

Буду ли я подписывать свободных агентов? Думаю, я вернусь к тренировкам и сам буду играть на поле. А если серьезно, то, конечно, мы будем рассматривать все варианты, в том числе обратим внимание на «Спартак-2», – передает слова Карреры корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Спартак-2 Промес Квинси Каррера Массимо
Комментарии (12)
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Krossmen73
1535940096
Хорошее стремление задействовать свою молодёжь,сеньор Массимо!!!Отрадно что она есть и очень перспективная.Глядишь и появятся у нас свои новые Мостовые, Черенковы и Аленичевы.Дай то бог...
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Фотон
1535942513
Где Промес и где спартак 2
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vodomut
1535947893
у Спартака атаки нет
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anatolich72
1535949902
СРАВНИТЕ слова Карреры и Симака, Первый будем воспитывать своих, второй дайте денег.
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piligrim1986
1535952000
намек на Нимели
Ответить
Мары
1535954068
Радует, что Массимо не забывает про молодёжь.
Ответить
Челнинец
1535956914
Ханни, зачем его ваще брали, не было на поле креативного игрока который мог бы из ничего сделать гол, А Ханни как раз такой, и почему он не выходит бесит уже Каррера, чем его так обидел Ханни?
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dimag
1535958719
Зачем вообще его брали , если в спаме-2 такие тоже есть?
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OfaZavr
1535963200
конечно рассмотри все варианты Массимо. и не забудь про Ханни. но очень радует что молодежь задействуется и планируется дальше.
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zigbert
1536047806
Каррере конечно видней ,он главный тренер и отвечает за команду. Не доверять ему нельзя.
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