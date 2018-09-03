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    Каррера: «Замена Промеса? Рассмотрим все варианты, в том числе из «Спартака-2»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о комплектовании состава команды.

    «Я регулярно посещаю матчи второй команды «Спартака». Уверен, что молодежь нужно подключать к основе, но лишь тогда, когда она готова к этому.

    Когда Промес был в команде, мы все равно играли в командный футбол. Думаю, что у нас есть игроки, которые готовы его заменить, я желаю ему удачи в будущем.

    Буду ли я подписывать свободных агентов? Думаю, я вернусь к тренировкам и сам буду играть на поле. А если серьезно, то, конечно, мы будем рассматривать все варианты, в том числе обратим внимание на «Спартак-2», – передает слова Карреры корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    03.09.2018 02:00
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 10:56

      Каррере конечно видней ,он главный тренер и отвечает за команду. Не доверять ему нельзя.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 сентября 2018, 11:26

      конечно рассмотри все варианты Массимо. и не забудь про Ханни. но очень радует что молодежь задействуется и планируется дальше.

      3
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      Рейтинг: +839

      dimag 3 сентября 2018, 10:11

      Зачем вообще его брали , если в спаме-2 такие тоже есть?

      1
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      Рейтинг: +2525

      Челнинец 3 сентября 2018, 09:41

      Ханни, зачем его ваще брали, не было на поле креативного игрока который мог бы из ничего сделать гол, А Ханни как раз такой, и почему он не выходит бесит уже Каррера, чем его так обидел Ханни?

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 3 сентября 2018, 08:54

      Радует, что Массимо не забывает про молодёжь.

      3
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 3 сентября 2018, 08:20

      намек на Нимели

      2
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 3 сентября 2018, 07:45

      СРАВНИТЕ слова Карреры и Симака, Первый будем воспитывать своих, второй дайте денег.

      5
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      Рейтинг: +2606

      Freyk > anatolich72 3 сентября 2018, 08:15

      Ну так у одного вторая команда в лидерах ФНЛ, а у другого... Все-таки это не вина Семака, что в СПб забили на академию.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 > Freyk 3 сентября 2018, 10:08

      Похоже в Питере забили на всю молодёжь,но за бабки всё не купишь мельчаем , обидно.ЦСКА Голвина профукал, ещё в прошлом году писал, что он стержень команды как в своё время Аршавин ,Тихонов,Титов.

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      Рейтинг: +677

      vodomut 3 сентября 2018, 07:11

      у Спартака атаки нет

      2
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 3 сентября 2018, 05:41

      Где Промес и где спартак 2

      2
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 3 сентября 2018, 05:01

      Хорошее стремление задействовать свою молодёжь,сеньор Массимо!!!Отрадно что она есть и очень перспективная.Глядишь и появятся у нас свои новые Мостовые, Черенковы и Аленичевы.Дай то бог...

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