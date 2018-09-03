Каррера: «Замена Промеса? Рассмотрим все варианты, в том числе из «Спартака-2»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о комплектовании состава команды.

«Я регулярно посещаю матчи второй команды «Спартака». Уверен, что молодежь нужно подключать к основе, но лишь тогда, когда она готова к этому.

Когда Промес был в команде, мы все равно играли в командный футбол. Думаю, что у нас есть игроки, которые готовы его заменить, я желаю ему удачи в будущем.

Буду ли я подписывать свободных агентов? Думаю, я вернусь к тренировкам и сам буду играть на поле. А если серьезно, то, конечно, мы будем рассматривать все варианты, в том числе обратим внимание на «Спартак-2», – передает слова Карреры корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

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