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    Главное по «Зенит» – «Спартак»: травмы, ошибки судьи, твит Ханни


    3.2
    Голосов: 19
    02.09.2018 21:09
    Матч – огонь!

    1. В матче не было голов, зато было на что посмотреть. «Зенит» много атаковал, часто создавал моменты, но не сумел реализовать их в голы. «Спартак» же, наоборот, чаще оборонялся и организовывал дерзкие контрвыпады.

    2. Пока не очень понятно, как «Спартак» адаптировался к отсутствию Промеса. С точки зрения ритмики и скорости москвичи провели очень хороший матч, у них получалось многое в атаке. В то же время, «Спартаку» не хватало точного удара в немногочисленных атаках. Их вполне мог завершать Промес.

    На левом фланге, где обычно играл Промес, появился Педро Роша. Но бразилец был не лучше Промеса, даже когда тот находился не в очень хорошей форме. Несмотря на неплохую оценку (6,77), Педро нанес всего два удара (в одном из них лучше бы позволил пробить Глушакову, который находился в более выгодной позиции), выиграл всего 67% единоборств и был не очень эффективен на фланге, где разносил всех оппонентов Игорь Смольников.

    3. В матче было слишком много повреждений. После столкновения с Дзюбой с поля ушел Жиго. Во второй половине встрече вынужденно заменился Дриусси. Вообще аргентинец мог получить травму еще в первом тайме. К счастью, удар Фернандо с ноги в голов ничем плохим для нападающего не закончилось.

    4. Дзюба вышел на поле с сыном. Это было очень мило.

    5. Похоже, у Ханни конфликт с Каррерой. Иначе объяснить реакцию полузащитника на стартовый состав «Спартака» объяснить нельзя. После объявления состава москвичей Ханни моментально затвитил смайлик. Выглядит провокационно.

    Массимо Каррера же объяснил отсутствие Ханни так: «Педро Роша вышел потому, что я ставлю игроков на поле исходя из их готовности. Я не поставил Ханни, потому что я выбираю не тех игроков, которые мне нравятся, а тех, кто наиболее подходит. Для меня все мои игроки как мои дети».

    6. На стадионе «Зенита» очень атмосферно. На матч пришли 61 467 болельщиков. И эта игра стала самой посещаемой для питерцев за последние 34 года.

    7. Главный судья встречи Владимир Москалев допустил грубейшие ошибки и не поставил два одиннадцатиметровых в ворота «Зенита» и «Спартака».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Матч ТВ, Twitter ФК «Спартак»
    Рейтинг: 3.2 Голосов: 19
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +17

      За Спартак с1974 5 сентября 2018, 17:03

      Выйди в основе Джикия, Ташаев,Ханни уехали с 3 очками и без травм. Разбирающиеся понимают и без меня. Горлопанам поясняю. Эти 3 игрока в основе - Спартак другая команда . Намного сильнее. И Жиго не ковырялся бы так долго , будь рядом Джикия...Примерно так коротенько

      -1
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      Рейтинг: +319

      Silver 76 > За Спартак с1974 7 сентября 2018, 00:43

      Ага выйди Нобоа, Кокорин , Маммана и Шатов получили бы опять 5 и уехали не с чем.

      1
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      Рейтинг: +130

      Холстомер 3 сентября 2018, 19:43

      При очень внимательном просмотре Москалев не допустил грубейших ошибок. Мелкие фолы не в счет.

      0
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      ...
      Рейтинг: +368

      mik1954 > Холстомер 4 сентября 2018, 18:51

      А за удар Фернандо в голову Дриусси в штрафной не пенальти? Это называется результативная ошибка

      0
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      Рейтинг: +82

      за Зенит 92 3 сентября 2018, 15:52

      Мда,ничья не очень хороший результат,тем более без голов(
      Но футбол нормальный получился!
      Спасибо командам.

      3
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      Рейтинг: +17

      За Спартак с1974 3 сентября 2018, 12:43

      Роша ,если давать играть, будет сильнее Промеса в разы. С первых минут должен быть Джикия, Ташаев и Ханни . Тарханов , Ледяхов ,Божович, Рахимов столько достойных людей , а тут, прыгающий у бровки, с руками в карманах, ничего не понимающий, как тренер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 3 сентября 2018, 08:58

      Дзюба скотина.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17

      За Спартак с1974 > TihonAlt 3 сентября 2018, 12:38

      конченое чмо

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 3 сентября 2018, 08:07

      Ничья.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1452

      Mariner 3 сентября 2018, 02:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Блин, облажались сегодня конечно - спам как всегда никчёмный позор страны.. Потеря очков с явным аутсайдером.

      -9
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      Рейтинг: +54

      vitek 87 3 сентября 2018, 01:30

      полный ******
      автор не пиши больше ни чего

      3
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      Рейтинг: +161

      sky-pa 3 сентября 2018, 00:51

      Куда-то исчезает из жизни азарт... Сходил на долгожданное свидание с телкой - до секса дело не дошло, да что там до секса - даже пососаться не удалось... Зато свидание - ОГОНЬ! Может, оттого, что пару раз кончил вхолостую...
      Что за чушь? Как можно называть "огнем" нулевую ничью?

      5
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    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 2 сентября 2018, 23:00

      с защитниками жопа теперь. из плюсов - Максименко ,Ломовицкий, Рассказов. Ну и Боккетти, что не привез

      4
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