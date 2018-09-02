Главное по «Зенит» – «Спартак»: травмы, ошибки судьи, твит Ханни

1. В матче не было голов, зато было на что посмотреть. «Зенит» много атаковал, часто создавал моменты, но не сумел реализовать их в голы. «Спартак» же, наоборот, чаще оборонялся и организовывал дерзкие контрвыпады.

2. Пока не очень понятно, как «Спартак» адаптировался к отсутствию Промеса. С точки зрения ритмики и скорости москвичи провели очень хороший матч, у них получалось многое в атаке. В то же время, «Спартаку» не хватало точного удара в немногочисленных атаках. Их вполне мог завершать Промес.

На левом фланге, где обычно играл Промес, появился Педро Роша. Но бразилец был не лучше Промеса, даже когда тот находился не в очень хорошей форме. Несмотря на неплохую оценку (6,77), Педро нанес всего два удара (в одном из них лучше бы позволил пробить Глушакову, который находился в более выгодной позиции), выиграл всего 67% единоборств и был не очень эффективен на фланге, где разносил всех оппонентов Игорь Смольников.

3. В матче было слишком много повреждений. После столкновения с Дзюбой с поля ушел Жиго. Во второй половине встрече вынужденно заменился Дриусси. Вообще аргентинец мог получить травму еще в первом тайме. К счастью, удар Фернандо с ноги в голов ничем плохим для нападающего не закончилось.

4. Дзюба вышел на поле с сыном. Это было очень мило.

5. Похоже, у Ханни конфликт с Каррерой. Иначе объяснить реакцию полузащитника на стартовый состав «Спартака» объяснить нельзя. После объявления состава москвичей Ханни моментально затвитил смайлик. Выглядит провокационно.

Массимо Каррера же объяснил отсутствие Ханни так: «Педро Роша вышел потому, что я ставлю игроков на поле исходя из их готовности. Я не поставил Ханни, потому что я выбираю не тех игроков, которые мне нравятся, а тех, кто наиболее подходит. Для меня все мои игроки как мои дети».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

6. На стадионе «Зенита» очень атмосферно. На матч пришли 61 467 болельщиков. И эта игра стала самой посещаемой для питерцев за последние 34 года.

7. Главный судья встречи Владимир Москалев допустил грубейшие ошибки и не поставил два одиннадцатиметровых в ворота «Зенита» и «Спартака».