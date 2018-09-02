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  • Главное по «Зенит» – «Спартак»: травмы, ошибки судьи, твит Ханни

Главное по «Зенит» – «Спартак»: травмы, ошибки судьи, твит Ханни

1. В матче не было голов, зато было на что посмотреть. «Зенит» много атаковал, часто создавал моменты, но не сумел реализовать их в голы. «Спартак» же, наоборот, чаще оборонялся и организовывал дерзкие контрвыпады.

2. Пока не очень понятно, как «Спартак» адаптировался к отсутствию Промеса. С точки зрения ритмики и скорости москвичи провели очень хороший матч, у них получалось многое в атаке. В то же время, «Спартаку» не хватало точного удара в немногочисленных атаках. Их вполне мог завершать Промес.

На левом фланге, где обычно играл Промес, появился Педро Роша. Но бразилец был не лучше Промеса, даже когда тот находился не в очень хорошей форме. Несмотря на неплохую оценку (6,77), Педро нанес всего два удара (в одном из них лучше бы позволил пробить Глушакову, который находился в более выгодной позиции), выиграл всего 67% единоборств и был не очень эффективен на фланге, где разносил всех оппонентов Игорь Смольников.

3. В матче было слишком много повреждений. После столкновения с Дзюбой с поля ушел Жиго. Во второй половине встрече вынужденно заменился Дриусси. Вообще аргентинец мог получить травму еще в первом тайме. К счастью, удар Фернандо с ноги в голов ничем плохим для нападающего не закончилось.

4. Дзюба вышел на поле с сыном. Это было очень мило.

5. Похоже, у Ханни конфликт с Каррерой. Иначе объяснить реакцию полузащитника на стартовый состав «Спартака» объяснить нельзя. После объявления состава москвичей Ханни моментально затвитил смайлик. Выглядит провокационно.

Массимо Каррера же объяснил отсутствие Ханни так: «Педро Роша вышел потому, что я ставлю игроков на поле исходя из их готовности. Я не поставил Ханни, потому что я выбираю не тех игроков, которые мне нравятся, а тех, кто наиболее подходит. Для меня все мои игроки как мои дети».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

6. На стадионе «Зенита» очень атмосферно. На матч пришли 61 467 болельщиков. И эта игра стала самой посещаемой для питерцев за последние 34 года.

7. Главный судья встречи Владимир Москалев допустил грубейшие ошибки и не поставил два одиннадцатиметровых в ворота «Зенита» и «Спартака».

Россия. Премьер-лига Россия Спартак Зенит
Комментарии (34)
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oyabun
1535912377
Конфликт Карреры с Ханни идет во вред команде. Хороший игрок сидит на скамейке. Здесь должен восторжествовать профессионализм со стороны Карреры. Очень надеюсь на это.
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bzfar
1535912774
Ну, Ханни надо поставить хотя бы на игру с середняком. А мы оценим его готовность.
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Арсен65
1535913818
Судья грубо ошибался, чаще в пользу Зенита. Игрочишка травмировал Жиго и безвинно развёл вороватые рученьки. Зато когда на нем сфолили чуть не обосрался от злости. Зенит смотрелся посильнее, но не настолько что бы хватило для победы. Максименко - высший класс. Непонятно для чего Каррера покупал Ханни, если прибил его дюбелями к лавке.
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Мары
1535913957
Короче ничья во всём. Напряжение не унималось до конца матча. Спасибо всем. Захватывающее действо.
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батог
1535917381
Игра подарила надежду! Спасибо ребятам! Жиго жаль! С Ханни дурдом! Сейчас же уже никого не возьмешь.Надо наигрывать то что осталось!
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Spiridonovich
1535917499
Самое печальное, что амбал Дзюба специально искалечил лучшего защитника Спартака. Так как наш футбол, как и страна живёт по понятиям. ему за это ничего не будет. Когда Веллитон столкнулся с Акинфеевым, наш криминал дисквалифицировал его на шесть матчей. После этого в первой же игре преступник Березуцкий специально искалечил бразильца.после чего его карьера закатилась.
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piligrim1986
1535918428
с защитниками жопа теперь. из плюсов - Максименко ,Ломовицкий, Рассказов. Ну и Боккетти, что не привез
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sky-pa
1535925083
Куда-то исчезает из жизни азарт... Сходил на долгожданное свидание с телкой - до секса дело не дошло, да что там до секса - даже пососаться не удалось... Зато свидание - ОГОНЬ! Может, оттого, что пару раз кончил вхолостую... Что за чушь? Как можно называть "огнем" нулевую ничью?
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Mariner
1535930253
Блин, облажались сегодня конечно - спам как всегда никчёмный позор страны.. Потеря очков с явным аутсайдером.
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TihonAlt
1535954291
Дзюба скотина.
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