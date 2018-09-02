Главное по «Зенит» – «Спартак»: травмы, ошибки судьи, твит Ханни

1. В матче не было голов, зато было на что посмотреть. «Зенит» много атаковал, часто создавал моменты, но не сумел реализовать их в голы. «Спартак» же, наоборот, чаще оборонялся и организовывал дерзкие контрвыпады.
2. Пока не очень понятно, как «Спартак» адаптировался к отсутствию Промеса. С точки зрения ритмики и скорости москвичи провели очень хороший матч, у них получалось многое в атаке. В то же время, «Спартаку» не хватало точного удара в немногочисленных атаках. Их вполне мог завершать Промес.
На левом фланге, где обычно играл Промес, появился Педро Роша. Но бразилец был не лучше Промеса, даже когда тот находился не в очень хорошей форме. Несмотря на неплохую оценку (6,77), Педро нанес всего два удара (в одном из них лучше бы позволил пробить Глушакову, который находился в более выгодной позиции), выиграл всего 67% единоборств и был не очень эффективен на фланге, где разносил всех оппонентов Игорь Смольников.
3. В матче было слишком много повреждений. После столкновения с Дзюбой с поля ушел Жиго. Во второй половине встрече вынужденно заменился Дриусси. Вообще аргентинец мог получить травму еще в первом тайме. К счастью, удар Фернандо с ноги в голов ничем плохим для нападающего не закончилось.
4. Дзюба вышел на поле с сыном. Это было очень мило.
5. Похоже, у Ханни конфликт с Каррерой. Иначе объяснить реакцию полузащитника на стартовый состав «Спартака» объяснить нельзя. После объявления состава москвичей Ханни моментально затвитил смайлик. Выглядит провокационно.
Массимо Каррера же объяснил отсутствие Ханни так: «Педро Роша вышел потому, что я ставлю игроков на поле исходя из их готовности. Я не поставил Ханни, потому что я выбираю не тех игроков, которые мне нравятся, а тех, кто наиболее подходит. Для меня все мои игроки как мои дети».
6. На стадионе «Зенита» очень атмосферно. На матч пришли 61 467 болельщиков. И эта игра стала самой посещаемой для питерцев за последние 34 года.
7. Главный судья встречи Владимир Москалев допустил грубейшие ошибки и не поставил два одиннадцатиметровых в ворота «Зенита» и «Спартака».