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    Все опять ругают судейство. «Зениту» и «Спартаку» не дали два пенальти


    4
    Голосов: 9
    02.09.2018 20:37
    Это точно скандал.

    Первый тайм дерби завершился нулевой ничьей. И у «Спартака», и у «Зенита» были неплохие моменты, но главное из первой сорокапятиминутки – судейские ошибки. Главный судья матча Владимир Москалев забыл отреагировать на два горячих эпизода в штрафных команд. Очевидно, в первой половине встречи должно быть два пенальти – по одному в каждые ворота.

    На Педро Роше был фол

    На 17-й минуте Педро Роша убегал в штрафную «Зенита», где его уже ждал Нету. Тем не менее, португалец не успел ничего сделать. Бранислав Иванович догнал Рошу раньше, наступил ему на ногу и свалил бразильца на газон. Очевидно, что это 100-процентный пенальти, но Москалев продолжил игру.

    Фернандо заработал пенальти

    В середине первого тайма Дриусси поднял мяч в воздух, но не успел сыграть головой. Аргентинца опередил Фернандо, который после касания мяча еще и треснул Дриусси ногой по голове. Тем не менее, Москалев не свистнул и остановил игру только тогда, когда увидел, что Дриусси нужна медицинская помощь.

    Москалев ошибается не первый раз

    Спорные моменты в карьере Москалева уже были. К примеру, в октябре 2016-го в матче «Анжи» – «Зенит» он удалил вратаря питерцев за фол на Будковском. Хотя нападающий «Анжи» падал еще до контакта с Кержаковым. Кроме того, в прошлом сезоне ФНЛ он получил отрицательные оценки за работу на матче «Енисей» – «Волгарь», за что его сняли с работы на встрече «Тосно» – «Динамо».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Матч ТВ
    Рейтинг: 4 Голосов: 9
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +5873

      maygli 3 сентября 2018, 11:35

      На Дриуси пенальти не было.
      Опасная игра считается в данном эпизоде со стороны Дриуси т.к. он находился в штрафной противника, где защитники имеют право выбивать мяч ногой на любой высоте где достанет, главное сначала сыграть в мяч.

      0
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      Рейтинг: +616

      smersh45 > maygli 3 сентября 2018, 15:13

      сам придумал это идиотское правило? а ещё есть правило что нападающим нельзя заходить в чужую штрафную

      2
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      ...
      Рейтинг: +790

      JI e x a > maygli 3 сентября 2018, 20:07

      шта????

      0
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      ...
      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy > maygli 4 сентября 2018, 00:54

      Ахахахах, иди от, опасная игра головой считается только тогда, когда голова находится ниже колена противника

      0
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      Рейтинг: +846

      sined1951 3 сентября 2018, 11:06

      Зачем печатать этого дебила Егорова? Смотрим другие чемпионаты и там тоже судьи допускают ошибки и похлеще чем у нас. Чем больше будем ругать судей, тем чаще они будут ошибаться. СМИ в этом вопросе откровенно наглеют, особенно различные горе-комментаторы. Любое решение арбитров они подвергают сомнениям.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1854

      mahan 3 сентября 2018, 10:01

      Ни Спартак ни Зенит не ноют после матча о не назначенных пенальти. Это ответ тем клубам (особенно Динамо) которые вечно ноют и кричат, что Спартак и Зенит купили всех судей и им вечно помогают. Играть учитесь. Что касается матча, то как и положено для дерби матч-огонь. Спасибо обеим командам за такую самоотдачу. Надеюсь те игроки которые получили травмы в этой игре очень скоро выйдут на играть поле.

      5
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      Рейтинг: +2439

      docndoc > mahan 3 сентября 2018, 15:16

      Да, действительно обе команды молчат, и это удивляет, приятно удивляет.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy > docndoc 4 сентября 2018, 00:56

      А что тут командам говорить, судья отработал не очень, но ошибался в обе стороны...

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 3 сентября 2018, 07:02

      Давно пора вводить видеоповторы. Сидят три судьи и смотрят. Если что-то не так позвонили судье и все. Но это только касаемо голевой ситуации. В центре поля пусть рулит судья.

      1
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      Рейтинг: +718

      ДВС > Фотон 4 сентября 2018, 20:34

      Арбитр мог не заметить нарушение на Роше, но карате в штрафной Спартака уж точно видел. Так что здесь видеоповтор бессилен.

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 3 сентября 2018, 07:00

      хватит уже скулить на судей.забивать надо с игры

      2
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      Рейтинг: +11

      костя мазино 3 сентября 2018, 06:42

      Момент понравился Роша даже и не спорил))а на каком языке ему спорить))или Паредес постоянно что то судьям толкает на своем Азербайджанском))у нас судьи все языки мира знают)Многие гонят на правого защитника спартака так выйде сам покажи класс,считаю все молодцы показали высокого уровневый футбол,не то унылое г.. которое ставят Аленичев,Тихонов,Парфенов,Кононов короче много всех перечислять не понятно для кого они такую игру ставят, там даже скучные матчи, мягко выразиться.

      0
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      Рейтинг: +142

      Serg54-45 3 сентября 2018, 05:25

      1 пенальти был спорный, так сказать на усмотрение судьи, иванович бежал параллельным курсом с роша, и даже не пытался сыграть в мяч или по ногам, а роша искал контакта, что бы упасть, случайно наступил на ногу, контакт был, можно ставить, но нет грубости и нет умысла, 50/50.
      2 пенальти 100%, еще и удалить нужно было прямой красной, такой фол и убить человека может, поднятая выше головы нога уже фол, а тут еще и по голове пнул.
      А вообще, не на играли на победу не те не другие, справедливая ничья, не с помощью пенальти матчи должны выигрываться.

      7
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      Рейтинг: +5873

      maygli > Serg54-45 3 сентября 2018, 11:31

      Если это в поле, то да, опасная игра со стороны Фернандо но в своей штрафной защитник имеет право так играть и опасная игра считается со стороны нападающего Дриуси.
      Такие правила были всегда, тут главное вначале попасть в мяч.

      -1
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      Рейтинг: +979

      TUMS 3 сентября 2018, 00:14

      Надо таких судей лишать права судить матчи всех команд.

      6
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 3 сентября 2018, 00:08

      по какой ......... ставят таких дебилов судить??????????

      4
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      Рейтинг: +2269

      dyema 2 сентября 2018, 23:08

      1-1)))

      0
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