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  • Все опять ругают судейство. «Зениту» и «Спартаку» не дали два пенальти

Все опять ругают судейство. «Зениту» и «Спартаку» не дали два пенальти

Первый тайм дерби завершился нулевой ничьей. И у «Спартака», и у «Зенита» были неплохие моменты, но главное из первой сорокапятиминутки – судейские ошибки. Главный судья матча Владимир Москалев забыл отреагировать на два горячих эпизода в штрафных команд. Очевидно, в первой половине встречи должно быть два пенальти – по одному в каждые ворота.

На Педро Роше был фол

На 17-й минуте Педро Роша убегал в штрафную «Зенита», где его уже ждал Нету. Тем не менее, португалец не успел ничего сделать. Бранислав Иванович догнал Рошу раньше, наступил ему на ногу и свалил бразильца на газон. Очевидно, что это 100-процентный пенальти, но Москалев продолжил игру.

Фернандо заработал пенальти

В середине первого тайма Дриусси поднял мяч в воздух, но не успел сыграть головой. Аргентинца опередил Фернандо, который после касания мяча еще и треснул Дриусси ногой по голове. Тем не менее, Москалев не свистнул и остановил игру только тогда, когда увидел, что Дриусси нужна медицинская помощь.

Москалев ошибается не первый раз

Спорные моменты в карьере Москалева уже были. К примеру, в октябре 2016-го в матче «Анжи» – «Зенит» он удалил вратаря питерцев за фол на Будковском. Хотя нападающий «Анжи» падал еще до контакта с Кержаковым. Кроме того, в прошлом сезоне ФНЛ он получил отрицательные оценки за работу на матче «Енисей» – «Волгарь», за что его сняли с работы на встрече «Тосно» – «Динамо».

Россия. Премьер-лига Россия Спартак Зенит Дриусси Себастьян Роша Педро
Комментарии (39)
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prezent2017
1535911546
Пенальти в ворота судья комментатор придумал. Но на Дриусси не дать - это верх некомпетентности свистуна.
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GrizzlyD
1535912060
коментатор на матч тв точно спартач, столько раз упоминал про лживый пенальти, когда Иванович наступил на ногу
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BANNIKOV1970
1535912172
ничья в пользу Спартака с учётом троих зелёных в составе на которых посмотрели что они могут,а видно что могут
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bzfar
1535912525
Судейство как всегда "на уровне". Стопроцентные пенальти и в одни ворота, и в другие. С нарушениями вообще непонятно какая линия у Москалева. Короче, судья слабак
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makdim2906
1535918190
Фол Ивановича - пенальти. Фол Фернандо - высоко поднятая нога, опасная игра, это максимум свободный удар.
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SEREZHA7575
1535922482
по какой ......... ставят таких дебилов судить??????????
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TUMS
1535922863
Надо таких судей лишать права судить матчи всех команд.
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Serg54-45
1535941532
1 пенальти был спорный, так сказать на усмотрение судьи, иванович бежал параллельным курсом с роша, и даже не пытался сыграть в мяч или по ногам, а роша искал контакта, что бы упасть, случайно наступил на ногу, контакт был, можно ставить, но нет грубости и нет умысла, 50/50. 2 пенальти 100%, еще и удалить нужно было прямой красной, такой фол и убить человека может, поднятая выше головы нога уже фол, а тут еще и по голове пнул. А вообще, не на играли на победу не те не другие, справедливая ничья, не с помощью пенальти матчи должны выигрываться.
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mahan
1535958091
Ни Спартак ни Зенит не ноют после матча о не назначенных пенальти. Это ответ тем клубам (особенно Динамо) которые вечно ноют и кричат, что Спартак и Зенит купили всех судей и им вечно помогают. Играть учитесь. Что касается матча, то как и положено для дерби матч-огонь. Спасибо обеим командам за такую самоотдачу. Надеюсь те игроки которые получили травмы в этой игре очень скоро выйдут на играть поле.
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maygli
1535963701
На Дриуси пенальти не было. Опасная игра считается в данном эпизоде со стороны Дриуси т.к. он находился в штрафной противника, где защитники имеют право выбивать мяч ногой на любой высоте где достанет, главное сначала сыграть в мяч.
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