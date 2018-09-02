Все опять ругают судейство. «Зениту» и «Спартаку» не дали два пенальти

Первый тайм дерби завершился нулевой ничьей. И у «Спартака», и у «Зенита» были неплохие моменты, но главное из первой сорокапятиминутки – судейские ошибки. Главный судья матча Владимир Москалев забыл отреагировать на два горячих эпизода в штрафных команд. Очевидно, в первой половине встречи должно быть два пенальти – по одному в каждые ворота.

На Педро Роше был фол

На 17-й минуте Педро Роша убегал в штрафную «Зенита», где его уже ждал Нету. Тем не менее, португалец не успел ничего сделать. Бранислав Иванович догнал Рошу раньше, наступил ему на ногу и свалил бразильца на газон. Очевидно, что это 100-процентный пенальти, но Москалев продолжил игру.

Фернандо заработал пенальти

В середине первого тайма Дриусси поднял мяч в воздух, но не успел сыграть головой. Аргентинца опередил Фернандо, который после касания мяча еще и треснул Дриусси ногой по голове. Тем не менее, Москалев не свистнул и остановил игру только тогда, когда увидел, что Дриусси нужна медицинская помощь.

Москалев ошибается не первый раз

Спорные моменты в карьере Москалева уже были. К примеру, в октябре 2016-го в матче «Анжи» – «Зенит» он удалил вратаря питерцев за фол на Будковском. Хотя нападающий «Анжи» падал еще до контакта с Кержаковым. Кроме того, в прошлом сезоне ФНЛ он получил отрицательные оценки за работу на матче «Енисей» – «Волгарь», за что его сняли с работы на встрече «Тосно» – «Динамо».