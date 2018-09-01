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    Лига 1. Сын Тюрама забил «Тулузе», «Лилль» проиграл «Анжеру» и другие результаты

    В матче 4-го тура Лиги 1 «Генгам» проиграл «Тулузе» – 1:2. В составе хозяев гол забил Маркус Тюрам, сын Лилиана Тюрама.

    С результатами других игр можно ознакомиться ниже.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 4-й тур

    Реймс – Монпелье – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Ойонго, 77.

    Анжер – Лилль – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Траоре, 60.

    Удаление: Мангани, 64 – нет.

    Дижон – Кан – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кривелли, 21; 0:2 – Бовю, 90+4.

    Генгам – Тулуза – 1:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Градель, 2; 0:2 – Сангаре, 12; 1:2 – Тюрам, 45.

    Удаление: нет – Тодибо, 26.

    Страсбур – Нант – 2:3 (1:2)

    Голы: 1:0 – Аджорк, 21; 1:1 – Митрович, 34 (в свои ворота); 1:2 – Эвангелиста, 45+1; 1:3 – Сала, 59; 2:3 – Да Кошта.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.09.2018 22:53
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