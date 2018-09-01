Лига 1. Сын Тюрама забил «Тулузе», «Лилль» проиграл «Анжеру» и другие результаты

В матче 4-го тура Лиги 1 «Генгам» проиграл «Тулузе» – 1:2. В составе хозяев гол забил Маркус Тюрам, сын Лилиана Тюрама.
С результатами других игр можно ознакомиться ниже.
Чемпионат Франции. Лига 1. 4-й тур
Гол: 0:1 – Ойонго, 77.
Гол: 1:0 – Траоре, 60.
Удаление: Мангани, 64 – нет.
Голы: 0:1 – Кривелли, 21; 0:2 – Бовю, 90+4.
Голы: 0:1 – Градель, 2; 0:2 – Сангаре, 12; 1:2 – Тюрам, 45.
Удаление: нет – Тодибо, 26.
Голы: 1:0 – Аджорк, 21; 1:1 – Митрович, 34 (в свои ворота); 1:2 – Эвангелиста, 45+1; 1:3 – Сала, 59; 2:3 – Да Кошта.
Источник: Бомбардир.ру