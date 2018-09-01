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Генгам - Тулуза

01.09.2018, Суббота, 21:00 мск Генгам, стадион Стад дю Рудуру Франция. Лига 1, 4 тур Генгам - Тулуза
Франция. Лига 1 (2017/2018)
38 тур
19 мая, суббота 22:00 Тулуза 2:1 Генгам
8 тур
30 сентября, суббота 21:00 Генгам 1:1 Тулуза
Франция. Лига 1 (2016/2017)
33 тур
15 апреля, суббота 21:00 Генгам 2:1 Тулуза
5 тур
17 сентября, суббота 21:00 Тулуза 2:1 Генгам
Франция. Лига 1 (2015/2016)
23 тур
30 января, суббота 22:00 Тулуза 1:2 Генгам
14 тур
21 ноября, суббота 22:00 Генгам 2:0 Тулуза
Франция. Лига 1 (2014/2015)
37 тур
16 мая, суббота 22:00 Генгам 2:1 Тулуза
19 тур
20 декабря, суббота 22:00 Тулуза 1:1 Генгам
Франция. Лига 1 (2013/2014)
37 тур
10 мая, суббота 23:00 Генгам 2:0 Тулуза
19 тур
21 декабря, суббота 23:00 Тулуза 0:0 Генгам
Кубок Французской Лиги (2009/2010)
1/4 финала
27 января, среда 20:45 Генгам 0:1 Тулуза
Франция. Кубок (2008/2009)
1/2 финала
22 апреля, среда 22:45 Тулуза 1:2 Генгам
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 29 4 5 105:35 +70 91
2. Лилль 38 22 9 7 68:33 +35 75
3. Лион 38 21 9 8 70:47 +23 72
4. Сент-Этьен 38 19 9 10 59:41 +18 66
5. Марсель 38 18 7 13 60:52 +8 61
6. Монпелье 38 15 14 9 53:42 +11 59
7. Ницца 38 15 11 12 30:35 -5 56
8. Реймс 38 13 16 9 39:42 -3 55
9. Ним 38 15 8 15 57:58 -1 53
10. Ренн 38 13 13 12 55:52 +3 52
11. Страсбур 38 11 16 11 58:48 +10 49
12. Нант 38 13 9 16 48:48 0 48
13. Анжер 38 10 16 12 44:49 -5 46
14. Бордо 38 10 11 17 34:42 -8 41
15. Амьен 38 9 11 18 31:52 -21 38
16. Тулуза 38 8 14 16 35:57 -22 38
17. Монако 38 8 12 18 38:57 -19 36
18. Дижон 38 9 7 22 31:60 -29 34
19. Кан 38 7 12 19 29:54 -25 33
20. Генгам 38 5 12 21 28:68 -40 27
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