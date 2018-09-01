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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Тулуза
Генгам - Тулуза: обзор матча 01 сентября 2018
Генгам
01.09.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 4 тур
1 : 2
Завершен
Тулуза
45'
М. Тюрам
2'
М. Градель
12'
И. Сангаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Тулуза
Желтая карточка
Э. Дидо
85'
Желтая карточка
Л. До
54'
ГОЛ! 1:2!
М. Тюрам
Пас отдал
Н. Бенезе
45'
Желтая карточка
Ф. Эбоа-Эбоа
38'
26'
Вторая желтая
Ж. Тодибо
17'
Желтая карточка
Ж. Тодибо
12'
ГОЛ! 0:2!
И. Сангаре
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Градель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
20
Феликс Эбоа-Эбоа
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
93
Шейк Траоре
ПЗ
8
Люка До
ОП
10
Николя Бенезе
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Макс Градель
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Генгам
1
Денис Петрич
ВР
17
Этьен Дидо
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Юнссон
20
Эбоа-Эбоа
15
Сорбон
5
Ребошу
93
Траоре
8
До
10
Бенезе
10
Бляс
23
Роделен
26
Ру
9
Тюрам
4-1-3-1-1
30
Рейне
98
Амьен-Аду
6
Жульен
20
Тодибо
4
Силла
6
Сангаре
10
Градель
14
Доссеви
10
Дурмаз
5
Гарсия
9
Исека
Остались в запасе
Генгам
Тулуза
7
Йени Нгбакото
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
1
Денис Петрич
ВР
17
Этьен Дидо
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
7
Йени Нгбакото
ПВ
97
Маркус Коко
ПВ
1
Денис Петрич
ВР
17
Этьен Дидо
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
Остались в запасе
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Генгам - Тулуза
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
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