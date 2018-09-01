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Реймс - Монпелье

01.09.2018, Суббота, 21:00 мск Реймс, стадион Огюст Делоне Франция. Лига 1, 4 тур Реймс - Монпелье
Франция. Лига 1 (2015/2016)
36 тур
30 апреля, суббота 20:00 Реймс 2:3 Монпелье
14 тур
21 ноября, суббота 22:00 Монпелье 3:1 Реймс
Франция. Лига 1 (2014/2015)
29 тур
14 марта, суббота 22:00 Монпелье 3:1 Реймс
11 тур
25 октября, суббота 22:00 Реймс 1:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2013/2014)
23 тур
1 февраля, суббота 23:00 Реймс 2:4 Монпелье
5 тур
14 сентября, суббота 22:00 Монпелье 0:0 Реймс
Франция. Лига 1 (2012/2013)
23 тур
3 февраля, воскресенье 20:00 Монпелье 3:1 Реймс
5 тур
14 сентября, пятница 22:45 Реймс 3:1 Монпелье
Франция. Кубок (2010/2011)
1/32 финала
8 января, суббота 22:45 Реймс 1:0 Монпелье
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 29 4 5 105:35 +70 91
2. Лилль 38 22 9 7 68:33 +35 75
3. Лион 38 21 9 8 70:47 +23 72
4. Сент-Этьен 38 19 9 10 59:41 +18 66
5. Марсель 38 18 7 13 60:52 +8 61
6. Монпелье 38 15 14 9 53:42 +11 59
7. Ницца 38 15 11 12 30:35 -5 56
8. Реймс 38 13 16 9 39:42 -3 55
9. Ним 38 15 8 15 57:58 -1 53
10. Ренн 38 13 13 12 55:52 +3 52
11. Страсбур 38 11 16 11 58:48 +10 49
12. Нант 38 13 9 16 48:48 0 48
13. Анжер 38 10 16 12 44:49 -5 46
14. Бордо 38 10 11 17 34:42 -8 41
15. Амьен 38 9 11 18 31:52 -21 38
16. Тулуза 38 8 14 16 35:57 -22 38
17. Монако 38 8 12 18 38:57 -19 36
18. Дижон 38 9 7 22 31:60 -29 34
19. Кан 38 7 12 19 29:54 -25 33
20. Генгам 38 5 12 21 28:68 -40 27
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