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    Черчесов примет участие в конференции ФИФА в Лондоне

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выступит на конференции ФИФА, которая состоится в Лондоне 23 сентября.

    В мероприятии также примут участие Златко Далич (сборная Хорватии), Роберто Мартинес (сборная Бельгии), Гарет Саутгейт (сборная Англии), Йоахим Лeв (сборная Германии) и Дидье Дешам (сборная Франция).

    Для участия в конференции уже заявлены более 140 тренеров и ряд спортивных функционеров. На мероприятии специалисты проанализируют прошедший в России чемпионат мира с точки зрения тактики и техники. Кроме того, они оценят работу системы видеопомощи арбитрам (VAR), которая была впервые использована на крупных турнирах под эгидой ФИФА на ЧМ-2018.

    Источник: ФИФА

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    24.08.2018 17:59
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 25 августа 2018, 09:01

      Черчесов уже наравне с Левом и Дешамом.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 24 августа 2018, 21:35

      Это был первый чемпионат мира где судейские ошибки не повлияли на результат матчей.Однозначно внедрять вар!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      Фотон > Gullit 76 25 августа 2018, 06:06

      Согласен.

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 24 августа 2018, 21:23

      Он два слова связать не может, в голове опилки, какая ему конференция ???? Ещё и выступать там, во цирк!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 24 августа 2018, 18:43

      Ох уж эти симпозиумы и конференции.Представляю Черчесова отвечающего на вопрос:"С точки зрения банальной эрудиции,ваш вопрос не входит в рамки моей компетенции,поэтому дискутировать по этому поводу считаю нецелесообразным"И в очках такой...

      2
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 24 августа 2018, 18:12

      Имидж - это все!
      Черчесов человек года!
      Несмотря на санкции - Россия в восьмерке сильнейших!
      Потрясающе!
      Вопрос . Станислав ,вы не хуже других знаете ,что уходить надо победителем.
      Что на счет этого,есть какие мысли?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > alex1951 24 августа 2018, 18:40

      Результат идёт впереди человека, а успех впереди спортсмена и тренера!..
      Пусть послушают наше слово на далёком острове...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +452

      тёска > alex1951 24 августа 2018, 19:26

      Выиграть чемп.Европы

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 > alex1951 24 августа 2018, 19:45

      Важно что?
      Чтобы аксакал убедил бы всех и вся ,
      что на ЧМ - не было случайности!

      2
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