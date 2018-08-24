Черчесов примет участие в конференции ФИФА в Лондоне

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выступит на конференции ФИФА, которая состоится в Лондоне 23 сентября.

В мероприятии также примут участие Златко Далич (сборная Хорватии), Роберто Мартинес (сборная Бельгии), Гарет Саутгейт (сборная Англии), Йоахим Лeв (сборная Германии) и Дидье Дешам (сборная Франция).

Для участия в конференции уже заявлены более 140 тренеров и ряд спортивных функционеров. На мероприятии специалисты проанализируют прошедший в России чемпионат мира с точки зрения тактики и техники. Кроме того, они оценят работу системы видеопомощи арбитрам (VAR), которая была впервые использована на крупных турнирах под эгидой ФИФА на ЧМ-2018.