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Черчесов примет участие в конференции ФИФА в Лондоне

24 августа 2018, 17:59
9

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выступит на конференции ФИФА, которая состоится в Лондоне 23 сентября.

В мероприятии также примут участие Златко Далич (сборная Хорватии), Роберто Мартинес (сборная Бельгии), Гарет Саутгейт (сборная Англии), Йоахим Лeв (сборная Германии) и Дидье Дешам (сборная Франция).

Для участия в конференции уже заявлены более 140 тренеров и ряд спортивных функционеров. На мероприятии специалисты проанализируют прошедший в России чемпионат мира с точки зрения тактики и техники. Кроме того, они оценят работу системы видеопомощи арбитрам (VAR), которая была впервые использована на крупных турнирах под эгидой ФИФА на ЧМ-2018.

Источник: ФИФА
Чемпионат мира Россия Хорватия Бельгия Германия Англия Франция Черчесов Станислав Саутгейт Гарет Лев Йоахим Мартинес Роберто Дешам Дидье Далич Златко
Комментарии (9)
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alex1951
1535123528
Имидж - это все! Черчесов человек года! Несмотря на санкции - Россия в восьмерке сильнейших! Потрясающе! Вопрос . Станислав ,вы не хуже других знаете ,что уходить надо победителем. Что на счет этого,есть какие мысли?
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KOLBIS
1535125435
Ох уж эти симпозиумы и конференции.Представляю Черчесова отвечающего на вопрос:"С точки зрения банальной эрудиции,ваш вопрос не входит в рамки моей компетенции,поэтому дискутировать по этому поводу считаю нецелесообразным"И в очках такой...
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Обер-КанцлерЪ
1535135028
Он два слова связать не может, в голове опилки, какая ему конференция ???? Ещё и выступать там, во цирк!
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Gullit 76
1535135738
Это был первый чемпионат мира где судейские ошибки не повлияли на результат матчей.Однозначно внедрять вар!
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zigbert
1535176906
Черчесов уже наравне с Левом и Дешамом.
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