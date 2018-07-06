Бышовец: «Если Черчесов нейтрализует лидеров Хорватии, то Россия выйдет в полуфинал»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец рассказал за счет чего сборная России имеет шансы на успех в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2018 против Хорватии.

«То, как восстановятся наши футболисты, сыграет существенную роль. Если все будут в строю, шансы России и Хорватии на победу — 50 на 50.

Многое будет зависеть от выбранной тактики. В предыдущих матчах – особенно против Испании – Станиславу Черчесову и его помощникам удавалось нейтрализовать сильные стороны противников.

Нужно будет сделать это и в игре против звездных лидеров Хорватии – Луки Модрича, Ивана Ракитича, Марио Манджукича, Ивана Перишича. Удастся – значит России по силам выйти в полуфинал.

Нужно ограничить потенциал соперника и найти в себе дополнительные резервы, которые пригодятся в трудные минуты матча», – считает Бышовец.

Четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу, 7 июля, в 21:00 по московскому времени.