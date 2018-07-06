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    Бышовец: «Если Черчесов нейтрализует лидеров Хорватии, то Россия выйдет в полуфинал»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец рассказал за счет чего сборная России имеет шансы на успех в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2018 против Хорватии.

    «То, как восстановятся наши футболисты, сыграет существенную роль. Если все будут в строю, шансы России и Хорватии на победу — 50 на 50.

    Многое будет зависеть от выбранной тактики. В предыдущих матчах – особенно против ИспанииСтаниславу Черчесову и его помощникам удавалось нейтрализовать сильные стороны противников.

    Нужно будет сделать это и в игре против звездных лидеров Хорватии – Луки Модрича, Ивана Ракитича, Марио Манджукича, Ивана Перишича. Удастся – значит России по силам выйти в полуфинал.

    Нужно ограничить потенциал соперника и найти в себе дополнительные резервы, которые пригодятся в трудные минуты матча», – считает Бышовец.

    Четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу, 7 июля, в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    06.07.2018 08:56
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 6 июля 2018, 16:42

      Усталость ведущих футболистов Хорватии, занятых в европейский чемпионатах, может сыграть на руку российской сборной.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +211

      ROMAN63new 6 июля 2018, 14:46

      Манджукич, Модрич и Ракитич уже на издохе.
      За их плечами славный и сложный европейский сезон.
      Наши дармоеды с жирочком на пузе, есть шанс перебегать усталых хорватов.
      В 2002 Сенегал перебегал Францию , а Корея и Турция играли в полуфиналах.
      Тот чемпионат был девальвацией мирового футбола.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1168

      Argon 6 июля 2018, 14:13

      "Если Черчесов нейтрализует лидеров Хорватии..."
      Через пару дней заголовок из западной прессы: - "Русские признали, что их тренер киллер".

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик 6 июля 2018, 11:23

      Модрич, Ракитич, Манджурич, Перишич... еще и Игнашевич. Тоже надо присматривать за ним))) Как бы чего не вышло...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июля 2018, 11:00

      очевидные вещи сказал которые знает и понимает любой болельщик.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик 6 июля 2018, 10:45

      Ещё бы посоветовал Черчесову забить во время матча на один мяч больше, чем хорваты, что на 100% обеспечит выход в полуфинал. Старость - не радость...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 6 июля 2018, 10:26

      Слова ради наличия слов.славится этим.

      4
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 6 июля 2018, 09:32

      А если станут Все в защите и не будут переходить центр поля,то возможно и сборную Франции или Бразилии )))

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 июля 2018, 09:26

      Хотелось бы увидеть футбол на поле во всей его красе, а не домашние заготовки по нейтрализации лидеров хорватской сборной. "Автобусную" остановку мы уже проехали, можно выходить и играть как умеем...

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 6 июля 2018, 09:22

      Где там они поселились перед игрой,надо прям сейчас начинать действовать...

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