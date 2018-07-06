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  • Бышовец: «Если Черчесов нейтрализует лидеров Хорватии, то Россия выйдет в полуфинал»

Бышовец: «Если Черчесов нейтрализует лидеров Хорватии, то Россия выйдет в полуфинал»

6 июля 2018, 08:56
10

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец рассказал за счет чего сборная России имеет шансы на успех в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2018 против Хорватии.

«То, как восстановятся наши футболисты, сыграет существенную роль. Если все будут в строю, шансы России и Хорватии на победу — 50 на 50.

Многое будет зависеть от выбранной тактики. В предыдущих матчах – особенно против ИспанииСтаниславу Черчесову и его помощникам удавалось нейтрализовать сильные стороны противников.

Нужно будет сделать это и в игре против звездных лидеров Хорватии – Луки Модрича, Ивана Ракитича, Марио Манджукича, Ивана Перишича. Удастся – значит России по силам выйти в полуфинал.

Нужно ограничить потенциал соперника и найти в себе дополнительные резервы, которые пригодятся в трудные минуты матча», – считает Бышовец.

Четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу, 7 июля, в 21:00 по московскому времени.

Источник: Известия
Чемпионат мира Россия Хорватия Ракитич Иван Манджукич Марио Модрич Лука Перишич Иван Бышовец Анатолий Черчесов Станислав
Комментарии (10)
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KOLBIS
1530858129
Где там они поселились перед игрой,надо прям сейчас начинать действовать...
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Рубик Докоян
1530858405
Хотелось бы увидеть футбол на поле во всей его красе, а не домашние заготовки по нейтрализации лидеров хорватской сборной. "Автобусную" остановку мы уже проехали, можно выходить и играть как умеем...
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acer2003
1530858754
А если станут Все в защите и не будут переходить центр поля,то возможно и сборную Франции или Бразилии )))
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Vladarg
1530862017
Слова ради наличия слов.славится этим.
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ЮНик
1530863144
Ещё бы посоветовал Черчесову забить во время матча на один мяч больше, чем хорваты, что на 100% обеспечит выход в полуфинал. Старость - не радость...
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OfaZavr
1530864018
очевидные вещи сказал которые знает и понимает любой болельщик.
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ЮНик
1530865398
Модрич, Ракитич, Манджурич, Перишич... еще и Игнашевич. Тоже надо присматривать за ним))) Как бы чего не вышло...
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Argon
1530875613
"Если Черчесов нейтрализует лидеров Хорватии..." Через пару дней заголовок из западной прессы: - "Русские признали, что их тренер киллер".
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ROMAN63new
1530877619
Манджукич, Модрич и Ракитич уже на издохе. За их плечами славный и сложный европейский сезон. Наши дармоеды с жирочком на пузе, есть шанс перебегать усталых хорватов. В 2002 Сенегал перебегал Францию , а Корея и Турция играли в полуфиналах. Тот чемпионат был девальвацией мирового футбола.
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zigbert
1530884537
Усталость ведущих футболистов Хорватии, занятых в европейский чемпионатах, может сыграть на руку российской сборной.
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