ЧМ-2018. Россия обыграла Египет благодаря голам Черышева и Дзюбы

Сборная Россия обыграла Египет в матче 2-го тура группового этапа ЧМ со счетом 3:1.

Гол в свои ворота забил защитник египтян Ахмед Фатхи на 47-й минуте. Затем голы забили россияне Денис Черышев и Артем Дзюба и довели счет до разгромного. На 73-й минуте встречи форвард египтян Мохамед Салах реализовал пенальти и отыграл один мяч.

Если завтра Саудовская Аравия не обыграет сборную Уругвая, то Россия гарантирует себе выход из группы.

ЧМ-2018. Групповой этап. Группа А. 2-й тур

Россия – Египет – 3:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Фатхи (в свои ворота), 47; 2:0 – Черышев, 59; 3:0 – Дзюба, 62; 3:1 – Салах (с пенальти), 73.

Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков (Кудряшов, 84), Газинский, Зобнин, Самедов, Головин, Черышев (Кузяев, 74), Дзюба (Смолов, 79).

Египет: Эль-Шенави, Фатхи, Хегази, Габр, Абдельшафи, Эль-Ненни (Амр, 64), Хамед, Салах, Эль-Саид, Трезеге (Собхи, 68), Мохсен (Кахраба, 82).

Предупреждения: Смолов, 84 – Трезеге, 57.

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