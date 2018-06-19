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    ЧМ-2018. Россия обыграла Египет благодаря голам Черышева и Дзюбы

    Сборная Россия обыграла Египет в матче 2-го тура группового этапа ЧМ со счетом 3:1.

    Гол в свои ворота забил защитник египтян Ахмед Фатхи на 47-й минуте. Затем голы забили россияне Денис Черышев и Артем Дзюба и довели счет до разгромного. На 73-й минуте встречи форвард египтян Мохамед Салах реализовал пенальти и отыграл один мяч.

    Если завтра Саудовская Аравия не обыграет сборную Уругвая, то Россия гарантирует себе выход из группы.

    ЧМ-2018. Групповой этап. Группа А. 2-й тур

    Россия – Египет – 3:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Фатхи (в свои ворота), 47; 2:0 – Черышев, 59; 3:0 – Дзюба, 62; 3:1 – Салах (с пенальти), 73.

    Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков (Кудряшов, 84), Газинский, Зобнин, Самедов, Головин, Черышев (Кузяев, 74), Дзюба (Смолов, 79).

    Египет: Эль-Шенави, Фатхи, Хегази, Габр, Абдельшафи, Эль-Ненни (Амр, 64), Хамед, Салах, Эль-Саид, Трезеге (Собхи, 68), Мохсен (Кахраба, 82).

    Предупреждения: Смолов, 84 – Трезеге, 57.

    Календарь ЧМ-2018

    Турнирная таблица ЧМ-2018

    Сборная России дарит нам счастье. Наконец-то!

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.06.2018 22:50
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    Комментарии234
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    • ...
      Рейтинг: +39

      cadinow 21 июня 2018, 10:07

      С победой!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      suharidze 20 июня 2018, 22:44

      Дай бог не последняя!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +166

      Pastuhow 20 июня 2018, 22:25

      Только в мечтах такое виделось. Теперь на очереди Уругвай:)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -11

      Spartak-man 20 июня 2018, 22:14

      С победой!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      orech 20 июня 2018, 16:39

      Играли даже выше своих возможностей. Я между прочим относительно слабых команд всегда боюсь. Так что не буду принижать значение победы.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4681

      Викос 20 июня 2018, 16:29

      Всех с победой!

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8757

      tesch 20 июня 2018, 16:19

      отличный разбег. теперь бы не споткнуться.

      13
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    • ...
      Рейтинг: +8590

      vashinin 20 июня 2018, 13:26

      Разбег взяли неплохой))

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +3843

      BP 20 июня 2018, 13:18

      Играли наши совсем недурно. Поймали кайф от игры.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 20 июня 2018, 10:29

      Победа на самим Египтом!Головину ЗМ срочно,а чемпионат прервать-чемпион уже ясен.Будет весело читать комментарии этих же дифирамбопевцов в адрес сборной после первого же разрыва от нормальной команды.)

      9
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      ...
      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > Антибиотик111 20 июня 2018, 12:47

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      А тебе - бандерлогу кол в жопу срочно !

      -16
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya > ROSTOV SUPER 20 июня 2018, 12:59

      ты уже с ним в означенном месте?

      13
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > Blossiya 20 июня 2018, 13:01

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      А ты с помоями в голове !

      -14
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      Рейтинг: +8590

      vashinin > Blossiya 20 июня 2018, 13:27

      Натали, безо всяких сомнений)) Достаточно посмотреть на его сообщения

      8
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      ...
      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > vashinin 20 июня 2018, 14:31

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      Даже по твоей аве видно что ты наташка -раздвигашка ! Умница нашлась , любящая салоедов !

      -15
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      Рейтинг: +8590

      vashinin > ROSTOV SUPER 20 июня 2018, 16:09

      всех твоих клонов засветил, минусы расставляя?))

      10
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > vashinin 20 июня 2018, 17:17

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      Ты совсем больной , вшинин ! Это вы все высветились бандеровцы !

      -12
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      ...
      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 > ROSTOV SUPER 20 июня 2018, 19:29

      Ты ещё не сдохла,сявка?)))

      6
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      ...
      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > Антибиотик111 20 июня 2018, 19:31

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      Ты забыл что сделали с персонажем твоей авы , х у и л о хохлячье ?

      -11
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > Вот оно чё Михалыч 20 июня 2018, 21:12

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      ****** , научись хоть писать без ошибок !

      -9
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > ROSTOV SUPER 20 июня 2018, 21:13

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      Звездочки - это " засралыч " !

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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > Вот оно чё Михалыч 20 июня 2018, 21:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Скушай еще самогона , придурок безграмотный , хотя ты уже изрыги выдаешь !

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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > Вот оно чё Михалыч 20 июня 2018, 21:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Фу ты , разговор окончен , ты еще и в психушке лежишь , как я сразу не понял , говнялыч !

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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 > Вот оно чё Михалыч 22 июня 2018, 14:19

      Этот придирок заминусовал все мои посты)))

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