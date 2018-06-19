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  • ЧМ-2018. Россия обыграла Египет благодаря голам Черышева и Дзюбы

ЧМ-2018. Россия обыграла Египет благодаря голам Черышева и Дзюбы

19 июня 2018, 22:50
280

Сборная Россия обыграла Египет в матче 2-го тура группового этапа ЧМ со счетом 3:1.

Гол в свои ворота забил защитник египтян Ахмед Фатхи на 47-й минуте. Затем голы забили россияне Денис Черышев и Артем Дзюба и довели счет до разгромного. На 73-й минуте встречи форвард египтян Мохамед Салах реализовал пенальти и отыграл один мяч.

Если завтра Саудовская Аравия не обыграет сборную Уругвая, то Россия гарантирует себе выход из группы.

ЧМ-2018. Групповой этап. Группа А. 2-й тур

Россия – Египет – 3:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Фатхи (в свои ворота), 47; 2:0 – Черышев, 59; 3:0 – Дзюба, 62; 3:1 – Салах (с пенальти), 73.

Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков (Кудряшов, 84), Газинский, Зобнин, Самедов, Головин, Черышев (Кузяев, 74), Дзюба (Смолов, 79).

Египет: Эль-Шенави, Фатхи, Хегази, Габр, Абдельшафи, Эль-Ненни (Амр, 64), Хамед, Салах, Эль-Саид, Трезеге (Собхи, 68), Мохсен (Кахраба, 82).

Предупреждения: Смолов, 84 – Трезеге, 57.

Календарь ЧМ-2018

Турнирная таблица ЧМ-2018

Сборная России дарит нам счастье. Наконец-то!

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Египет
Комментарии (280)
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Shogun
1529438049
МОЛОДЦЫ
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1529438214
СТАС ТЫ ПРОСТО КОСМОС!!!))) КТО СМОТРЕЛ ТОТ ПОЙМЕТ)
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SunRomeS
1529438990
РАД, РАД, РАД! Пацаны то наши, оказывается, тоже не пальцем сделаны. Всех с победой и выходом в 1/8! Так держать!
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Сармат Ростов
1529439066
С ПОБЕДОЙ, РОССИЯ !!!!! Я СЧАСТЛИВ!!!!!
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SEREGA 64
1529440289
РАДОСТИ ВЫИГРАЛИ В САМОЙ СЛАБОЙ ГРУППЕ ЧЕМПИОНАТА
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oyabun
1529470047
При всех недостатках нашей сборной в технической оснащенности, наши ребята берут своё огромным желанием победить и запредельной самоотдачей. Сражаются все как единый могучий организм. Если так и дальше будут играть - пройдем и испанцев и португалов. Россия Вперед!!!
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Blossiya
1529473446
Задача минимум выполнена. Молодцы!
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OfaZavr
1529473799
это что-то невероятное!!! ладно казалось Аравию обыграли но с Египтом даже представить себе не мог что такую победу одержим да еще и из группы выйдем!!!! Всех с победой и с долгожданными успехами нашей сборной!!! Спасибо парням за большую радость!!!
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Антибиотик111
1529479750
Победа на самим Египтом!Головину ЗМ срочно,а чемпионат прервать-чемпион уже ясен.Будет весело читать комментарии этих же дифирамбопевцов в адрес сборной после первого же разрыва от нормальной команды.)
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tesch
1529500756
отличный разбег. теперь бы не споткнуться.
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