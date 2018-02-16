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    Лига Европы. «Атлетико» разгромил «Копенгаген», «Наполи» уступил «РБ Лейпцигу» и другие результаты

    В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Атлетико» в гостях крупно обыграл «Копенгаген» – 4:1.

    С результатами остальных встреч можно ознакомиться ниже.

    Лига Европы. 1/16 финала, первые матчи

    АЕК (Греция) – Динамо К (Украина) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Цыганков, 19; 1:1 – Айдаревич, 80.

    Наполи (Италия) – РБ Лейпциг (Германия) – 1:3 (0:0)

    Голы: 1:0 – Уна, 52; 1:1 – Вернер, 61; 1:2 – Брума, 74; 1:3 – Вернер, 90+3.

    Лион (Испания) – Вильярреал (Италия) – 3:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ндомбеле, 46; 2:0 – Фекир, 49; 2:1 – Малья, 63; 3:1 – Депай, 82.

    ФКСБ (Румыния) – Лацио (Италия) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Ньоэре, 19.

    Копенгаген (Дания) – Атлетико (Испания) – 1:4 (1:2)

    Голы: 1:0 – Фишер, 15; 1:1 – Ньигес, 21; 1:2 – Гамейро, 37; 1:3 – Гризманн, 71; 1:4 – Витоло, 77.

    Партизан (Сербия) – Виктория (Чехия) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Тавамба, 58; 1:1 – Ржезник, 81.

    Удаление: Митрович, 85 – нет.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.02.2018 00:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      Klein7384 16 февраля 2018, 06:54

      Лион Испания,Вильярреалом Италия))))

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 16 февраля 2018, 04:37

      От Лейпцига не ожидал такой прыти... В финале может его увидим?)))

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      Рейтинг: +3282

      woyser 16 февраля 2018, 02:55

      Наполи, явно провалил игру, сложно им будет пройти дальше. Можно порадоваться за Локомотив и ЦСКА, молодцы. Спартаку сейчас придётся прыгнуть выше крыши, смогут ли? Зенит расстроил, видно было физики абсолютно не хватает и эта затянувшаяся не сыгранность, полное не понимание, эх. Будем ждать ответок.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 16 февраля 2018, 02:07

      Неожиданно все... фавориты явные проиграли... честно говоря думал лока проиграет соперник сильнее чем у других наших... получилось наоборот...

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 16 февраля 2018, 01:41

      Наполи посыпался по ходу дела. Жаль...

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