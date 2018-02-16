Лига Европы. «Атлетико» разгромил «Копенгаген», «Наполи» уступил «РБ Лейпцигу» и другие результаты

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Атлетико» в гостях крупно обыграл «Копенгаген» – 4:1.

С результатами остальных встреч можно ознакомиться ниже.

Лига Европы. 1/16 финала, первые матчи

АЕК (Греция) – Динамо К (Украина) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Цыганков, 19; 1:1 – Айдаревич, 80.

Наполи (Италия) – РБ Лейпциг (Германия) – 1:3 (0:0)

Голы: 1:0 – Уна, 52; 1:1 – Вернер, 61; 1:2 – Брума, 74; 1:3 – Вернер, 90+3.

Лион (Испания) – Вильярреал (Италия) – 3:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Ндомбеле, 46; 2:0 – Фекир, 49; 2:1 – Малья, 63; 3:1 – Депай, 82.

ФКСБ (Румыния) – Лацио (Италия) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Ньоэре, 19.

Копенгаген (Дания) – Атлетико (Испания) – 1:4 (1:2)

Голы: 1:0 – Фишер, 15; 1:1 – Ньигес, 21; 1:2 – Гамейро, 37; 1:3 – Гризманн, 71; 1:4 – Витоло, 77.

Партизан (Сербия) – Виктория (Чехия) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Тавамба, 58; 1:1 – Ржезник, 81.

Удаление: Митрович, 85 – нет.

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Результаты Лиги Европы