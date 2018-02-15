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Партизан - Виктория

15.02.2018, Четверг, 23:05 мск Белград, стадион Партизан Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Партизан - Виктория
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо К 6 4 1 1 15:9 +6 13
2. Партизан 6 2 2 2 8:9 -1 8
3. Янг Бойз 6 1 3 2 7:8 -1 6
4. Скендербеу 6 1 2 3 6:10 -4 5
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