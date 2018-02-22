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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Виктория - Партизан
Виктория - Партизан: обзор матча 22 февраля 2018
Виктория
22.02.2018, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Партизан
67'
М. Крменчик
90+4'
А. Чермак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Партизан
ГОЛ! 2:0!
А. Чермак
Пас отдал
М. Петржела
90'
+4
88'
Желтая карточка
З. Тошич
ГОЛ! 1:0!
М. Крменчик
Пас отдал
Л. Гейда
67'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
16
Алеш Грушка
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
7
Томаш Горжава
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
26
Даниэль Коларж
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
9
Мартин Земан
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Партизан
88
Владимир Стойкович
ВР
4
Мирослав Вуличевич
ЦЗ
14
Саша Зделар
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
18
Зоран Тошич
ЦП
Главный тренер
Саша Илич
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЛВ
11
Милан Петржела
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
23
Марек Бакош
ЦФ
Партизан
22
Саша Илич
ЦП
4-4-2
16
Грушка
2
Гейда
4
Хубник
8
Лимберски
14
Ржезник
7
Горжава
10
Копиц
26
Коларж
17
Грошовски
9
Земан
21
Крменчик
1-1-3
88
Стойкович
4
Вуличевич
14
Зделар
8
Янкович
8
Евтович
18
Тошич
Остались в запасе
Виктория
Партизан
1
Матуш Козачик
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
11
Милан Петржела
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
19
Ян Коваржик
ЛВ
23
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
22
Саша Илич
ЦП
Главный тренер
Саша Илич
Остались в запасе
1
Матуш Козачик
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
11
Милан Петржела
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
19
Ян Коваржик
ЛВ
23
Марек Бакош
ЦФ
Остались в запасе
22
Саша Илич
ЦП
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Саша Илич
Статистика матча Виктория - Партизан
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
- : -
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Железничар
1 : 0
18.10.2026
Партизан
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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