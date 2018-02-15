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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Партизан - Виктория
Партизан - Виктория: обзор матча 15 февраля 2018
Партизан
15.02.2018, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Виктория
81'
Р. Ржезник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Партизан - Виктория
84'
Желтая карточка
П. Грошовски
81'
ГОЛ! 0:1!
Р. Ржезник
Пас отдал
М. Крменчик
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
88
Владимир Стойкович
ВР
4
Мирослав Вуличевич
ЦЗ
18
Зоран Тошич
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
Главный тренер
Саша Илич
Виктория
16
Алеш Грушка
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
26
Даниэль Коларж
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
7
Томаш Горжава
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Партизан
3
Неманья Антонов
ЦЗ
22
Саша Илич
ЦП
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
9
Мартин Земан
ЦФ
23
Марек Бакош
ЦФ
1-3
88
Стойкович
4
Вуличевич
18
Тошич
8
Евтович
8
Янкович
4-5-1
16
Грушка
2
Гейда
8
Лимберски
4
Хубник
14
Ржезник
17
Грошовски
26
Коларж
11
Петржела
7
Горжава
10
Копиц
21
Крменчик
Остались в запасе
Партизан
Виктория
3
Неманья Антонов
ЦЗ
22
Саша Илич
ЦП
Главный тренер
Саша Илич
1
Матуш Козачик
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
9
Мартин Земан
ЦФ
23
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
3
Неманья Антонов
ЦЗ
22
Саша Илич
ЦП
Остались в запасе
1
Матуш Козачик
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
9
Мартин Земан
ЦФ
23
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Партизан - Виктория
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
- : -
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Железничар
1 : 0
18.10.2026
Партизан
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Информация о матче
Стадион:
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