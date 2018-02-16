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Лион - Вильярреал

15.02.2018, Четверг, 23:05 мск Лион, стадион Стад де Люмьер Трансляция: МАТЧ! Футбол 3 Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Лион - Вильярреал
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аталанта 6 4 2 0 14:4 +10 14
2. Лион 6 3 2 1 11:4 +7 11
3. Эвертон 6 1 1 4 7:15 -8 4
4. Аполлон 6 0 3 3 5:14 -9 3
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