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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лион - Вильярреал
Лион - Вильярреал: обзор матча 15 февраля 2018
Лион
15.02.2018, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
3 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Вильярреал
49'
Н. Фекир
82'
М. Депай
63'
П. Форнальс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Вильярреал
90'
+1
Желтая карточка
Родри
ГОЛ! 2:1!
М. Депай
82'
Желтая карточка
Маршал
73'
63'
ГОЛ! 1:1!
П. Форнальс
Пас отдал
Д. Черышев
ГОЛ! 1:0!
Н. Фекир
Пас отдал
М. Диас
49'
43'
Желтая карточка
Д. Черышев
42'
Желтая карточка
А. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Маршал
ЛЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
16
Родри
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
24
Папе Шейх
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
19
Энес Унал
ЦФ
4-1-1-2-1
1
Лопеш
21
Маршал
6
Марсело
21
Морель
2
Рафаэл
29
Тусар
10
Ауа
10
Фекир
11
Траоре
9
Диас
4-1-1-3-1
1
Асенхо
2
Гаспар
27
Гонсалес
4
Руис
24
Коста
16
Родри
14
Тригерос
70
Кастильехо
8
Форнальс
90
Черышев
70
Бакка
Остались в запасе
Лион
Вильярреал
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Лион - Вильярреал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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