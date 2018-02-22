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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вильярреал - Лион
Вильярреал - Лион: обзор матча 22 февраля 2018
Вильярреал
22.02.2018, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 1
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Лион
86'
Б. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Лион
89'
Желтая карточка
М. Депай
Желтая карточка
С. Кастильехо
89'
86'
ГОЛ! 0:1!
Б. Траоре
Пас отдал
Н. Фекир
Красная карточка
Х. Коста
78'
Желтая карточка
Х. Коста
78'
Желтая карточка
Х. Фуэго
59'
38'
Желтая карточка
Н. Фекир
36'
Желтая карточка
Марсело
Желтая карточка
А. Гонсалес
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Родри
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
10
Набиль Фекир
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
21
Роберто Сориано
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
10
Уссем Ауа
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
4-1-2-1-2
1
Асенхо
24
Коста
27
Гонсалес
23
Бонера
2
Гаспар
16
Родри
14
Тригерос
18
Фуэго
8
Форнальс
19
Унал
70
Бакка
3-1-2-2
1
Лопеш
21
Морель
6
Марсело
2
Рафаэл
29
Тусар
11
Траоре
10
Фекир
9
Диас
10
Депай
Остались в запасе
Вильярреал
Лион
25
Мариано Барбоса
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Иньиго Перес
9
Мизьян Маолида
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Карлос Висенс
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Остались в запасе
9
Мизьян Маолида
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Карлос Висенс
Статистика матча Вильярреал - Лион
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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