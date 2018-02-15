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АЕК - Динамо

15.02.2018, Четверг, 23:05 мск Афины, стадион Олимпийский Трансляция: МАТЧ! Футбол 1 Лига Европы, 1/16 финала , первый матч АЕК - Динамо
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 6 3 2 1 13:6 +7 11
2. АЕК 6 1 5 0 6:5 +1 8
3. Риека 6 2 1 3 11:12 -1 7
4. Аустрия В 6 1 2 3 9:16 -7 5
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