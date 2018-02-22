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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо К - АЕК
Динамо К - АЕК: обзор матча 22 февраля 2018
Динамо К
22.02.2018, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
АЕК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - АЕК
Желтая карточка
А. Мораес
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
С. Араухо
Начало матча
Статистика матча Динамо К - АЕК
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
- : -
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
5 : 1
20.10.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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