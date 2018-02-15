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ФКСБ - Лацио

15.02.2018, Четверг, 23:05 мск Бухарест, стадион Генча Лига Европы, 1/16 финала , первый матч ФКСБ - Лацио
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виктория П 6 4 0 2 13:8 +5 12
2. ФКСБ 6 3 1 2 9:7 +2 10
3. Лугано 6 3 0 3 9:11 -2 9
4. Хапоэль БШ 6 1 1 4 5:10 -5 4
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